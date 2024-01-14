Kaza, Sinop-Samsun karayolu üzerindeki Demirci köyü yakınlarında meydana geldi. Karadeniz’in kullandığı otomobil, S.A. idaresindeki minibüse arkadan çarptı.

Kazada, Milletvekili Karadeniz, eski Milletvekili Budak, minibüs sürücüsü S.A. ve minibüsteki bir yolcu hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumları iyi ve tedavilerinin ardından taburcu edildiler. Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileğini illeti. Zeybek, "Sinop-Samsun karayolunda geçirdikleri trafik kazasında hafif yaralanan Sinop Milletvekilimiz Barış Karadeniz ve önceki dönem Antalya Milletvekilimiz Çetin Osman Budak’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

PM Üyesi Şengül Yeşildal yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi,” Sinop Milletvekilimiz Barış Karadeniz ve önceki dönem Antalya Milletvekilimiz Çetin Osman Budak’ın Sinop-Samsun Karayolunda trafik kazası geçirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Vekillerimize ve kazada yaralananan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise mesajında,” Sinop-Samsun karayolunda geçirdikleri trafik kazasında hafif yaralanan Sinop Milletvekilimiz Barış Karadeniz ve önceki dönem Antalya Milletvekilimiz Çetin Osman Budak’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” sözlerine yer verdi.