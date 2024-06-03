Antalya İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Evren Ekingen tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 2 sağlık çalışanına teşekkür belgesi verildi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, pandemi ve deprem döneminde canla başla çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek adına hemşireler haftası ve ebeler günü kapsamında bir araya geldi. Düzenlenen organizasyona 81 ilden sağlık çalışanı katıldı. Bu etkinlik kapsamında Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapmakta olan Ebe Hayriye Şahin ve Hemşire Ayşe Kaya’ya Uzm. Dr. Evren Ekingen adına Hastane Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler teşekkür belgelerini taktim ederek başarılarının devamını diledi.

Editör: Can KISA