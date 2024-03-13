Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Erasmus projelerini her geçen gün genişletirken projeler kapsamındaki ülke sayılarını da artırmaya devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Türkiye Ulusal Ajansının davetlisi olarak 4-7 Mart 2024 tarihleri arasında Fas’ın Ben Guerir kentinde düzenlenen “ERASMUS+ 2021-2027: Yükseköğretimde Uluslararası Boyutun Güçlendirilmesi: MedNet ile Afrika Ülkeleri Arasında Uluslararası Hareketlilik ve İş Birliği Fırsatları” programına katıldı. Sahra Altı Afrika ülkeleri ile Türkiye’nin de içinde yer aldığı MedNet (Akdeniz Ağı) üyesi ülkeleri bir araya getiren 3 günlük programda; KA171 Uluslararası Kredi Hareketlilikleri fırsatları, katılımcı kurumların tecrübe paylaşımları, Avrupa Komisyonu’nun bilgilendirme toplantıları başta olmak üzere birçok etkinlik gerçekleştirildi. Rektör Türkdoğan; Sahra Altı Afrika ve AB program ülkelerinin yükseköğretim kurumlarından toplantıya iştirak eden temsilcilerine, yuvarlak masa toplantılarında AB Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme Projeleri konusunda ALKÜ’nün bilgi ve tecrübelerini aktardı. Türkiye Ulusal Ajansının yanı sıra MedNet üyesi ülkelerin Ulusal Ajanslarının ve yükseköğretim kurumlarının katıldığı toplantıda Rektör Türkdoğan, bir dizi ikili iş birliği ve ortak proje için önemli görüşmeler gerçekleştirdi.



REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ERASMUS’TA PROGRAM GENİŞLETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ile birlikte Türkiye’den 12 üniversitenin rektör/rektör yardımcılarıyla 37 ülkenin katıldığı Sahra Altı Afrika ve Fas Yükseköğretim Kurumları Arasında E+ Yükseköğretim Toplantısı hakkında bilgi verdi. Toplantıda farklı ülkelerle potansiyel iş birliği fırsatları değerlendirildiğini söyleyen Rektör Türkdoğan, “Başta KA171 Uluslararası Kredi Hareketlilikleri fırsatları, katılımcı kurumların tecrübe paylaşımları olmak üzere üniversitemizi en iyi şekilde temsil ettik. Bundan sonraki dönemde KA171 Erasmus Projesi dahil tüm projelerimizi dünya çapında genişleterek ilerlemeye devam edeceğiz. Öncelikle öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin bu projelerden en iyi şekilde faydalanmasının ülkemizin daha fazla gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını düşünüyorum. ALKÜ olarak Erasmus projelerinin en iyi şekilde yapılması ve takibi için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız.” dedi.