“Geleceğe Açılan Kapınız” sloganıyla bu yıl altıncı kez düzenlenen Alanya VI. Üniversite Tanıtım Günleri, Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Onlarca üniversitenin tanıtım standı kurduğu etkinliğe; Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, öğretmenler ve üniversiteye hazırlanan adaylar katıldı. Etkinlik, protokol heyetinin ve öğrencilerin kurdele kesiminin ardından açılışı yapıldı.

“ALKÜ sizleri bekliyor”

Etkinlikler kapsamında Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından Alanya Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda üniversiteye hazırlanan adaylara yönelik kariyer söyleşileri de düzenlendi. Söyleşilerin açış konuşmasını 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tıp doktoru olan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan yaptı. Salondaki onlarca öğrenciye seslenen Rektör Türkdoğan, öğrencilerin gelecekte güzel bir hayatları olması için tecrübelerini onlarla paylaştı. Gençlerle sık sık bir araya geldiğini söyleyen Rektör Türkdoğan, “Meslek seçiminde kendinizi tamamlayan mesleklere, branşlara yönelmeniz sizlerin geleceği için çok daha sağlıklı olacak. İşe giderken ayağınız geri gitmeyecek ve daha başarılı olacaksınız. Sevdiğiniz branşların olduğu üniversiteleri incelemenizi tavsiye ederim. Üniversiteye hazırlık dönemi, hayata hazırlanma dönemidir. ALKÜ olarak bizler sizlere iyi bir gelecek sunmak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Son yıllarda üniversitemiz büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Cikcilli’de kurulum aşamasında olan yerleşkemizde sağlık ve spor kompleksi olacak. Bunun yanında üniversite olarak turizm, sağlık, spor ve teknoloji alanlarında önemli proje ve başarılara imza atıyoruz. Öğrencilerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için ALKÜ olarak sürekli gelişiyoruz ve bölgemize katkımızı her geçen yıl artırıyoruz. İyi bir gelecek için sizleri üniversitemize ‘ALKÜ’ye bekliyoruz” dedi. Etkinlik sonunda Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Bilal Ulusoy tarafından Rektör Türkdoğan’a çiçek ve plaket takdimi yapıldı. Türkdoğan, öğrencilerle tecrübelerini paylaştıktan sonra üniversitelerin tanıtım stantlarını inceledi.