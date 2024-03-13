Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) millî birlik ve beraberliği hatırlatan önemli gün ve haftalarda etkinlik, konferans ve paneller düzenlenmeye devam ediliyor. ALKÜ’de 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü, panel ve konferanslarla anıldı. İlk etkinlik “Ezelden Ebede Yankılanan Türk İstiklâli ve İstiklâl Marşımız” isimli panel oldu. Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleşen panelin yöneticisi Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir olurken konuşmacılar ise Prof. Dr. Serdar Bulut, Dr. Öğr. Üyesi Adem Karaca oldu. Öte yandan Türkçe Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Kadir Atlı, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını coşkulu duygularla seslendirdi. Diğer bir program ise ALKÜ Atatürk ve Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen, Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’nun konuşmacı olduğu “Millî Mücadele Süreci ve İstiklal Marşımızın Kabulü” isimli konferans oldu. Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören programlara Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Akın, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ve akademisyenler katıldı. Etkinliklerin ardından katılımcılara hediye ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

HALAÇOĞLU, MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNİ ANLATTI

Millî mücadelenin öncesini, o dönemi ve sonrasını tüm detaylarıyla anlatan Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, zaman zaman alkışlarla desteklendi. Dönemin bilinmeyenlerini gün yüzüne çıkaran Halaçoğlu, Mustafa Kemal’in o döneme damga vuran çıkışlarını da detaylarıyla ele aldı. “Millî Mücadele Süreci ve İstiklal Marşımızın Kabulü” adlı konferansta öğrencilere ve konuklara seslenen Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, “Atatürk, Türk devletlerinin bütün safhalarını birbirinin devamı olarak görüyor. Çünkü o devletleri kuran Türk halkıdır. Atatürk yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin de zincirin son halkası olduğunu söylüyor. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti devleti ilelebet ayakta kalır. Bu devleti ayakta tutacak olan da siz gençlersiniz. Muhtaç olduğunuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Onun için nasıl bir ülkede yaşadığınızı, nasıl bir lidere sahip olduğunuzu anlamanız açısından bu cümle son derece önemlidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletini ayakta tutacak olan sizlersiniz. İyi eğitim görürseniz, iyi okursanız, kendinizi yetiştirirseniz işte o zaman Türkiye Cumhuriyeti devleti hem ayakta kalır hem de muasır devletler seviyesinin üstüne çıkar.” dedi.

“YENİ KURULAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE CİDDİ BİR ATILIM YAPILDI”

Millî Mücadele Dönemi’ni salonda bulunanlara belgeler ışığında anlatan Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Atatürk ve silah arkadaşlarına mücadele döneminde iftiralar atılmasına rağmen başarıya ulaşıldığını belirtti. Millî Mücadele Dönemi’nin ardından yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde ciddi bir atılım yapıldığını ifade eden Halaçoğlu, “1924 yılından itibaren Atatürk ve silah arkadaşları büyük bir atılım gerçekleştiriyor. Özellikle bu dönemde temel atılması ve açılması dahilinde ekranda gördüğünüz bütün fabrikaları kurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti devleti bütün bu fabrikaları savaştan çıkmış olmasına rağmen kendi öz kaynaklarıyla yapmayı başarmıştır.” şeklinde konuştu. Program, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hasan Uyaroğlu tarafından Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’na teşekkür plaketi verilmesinin ardından son buldu.