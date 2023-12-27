100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlendi. Prof. Dr. Ömer Özkan, sağlık bilimleri alanında “Mikrocerrahi, Organ ve Doku özellikle de Rahim (Uterus) Nakli konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle 100. Yıl TÜBİTAK Hizmet Ödülü’ne layık görüldü. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK “Hizmet Ödülü’nü Prof. Dr. Ömer Özkan’a takdim etti.

AKDENİZİN GURURU

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, son 17 yılda hayattayken TÜBİTAK “Hizmet Ödülü’nü alan ilk bilim insanı oldu. Yaptığı nakiller ve bilimsel çalışmalarıyla bilim dünyasında çığır açan Prof. Dr. Ömer Özkan, Akdeniz Üniversitesinin bir kez daha gururu oldu.

ÜSTÜN HİZMETLERE VERİLMEKTEDİR

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 2023 yılında 100. Yıl Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri olmak üzere dört kategoride ödül verildi. Törende 7 Bilim Ödülü, 1 Özel Ödül, 18 Teşvik Ödülü ve 1 Hizmet Ödülü verildi. Hizmet Ödülü, ülkemizde bilim ve teknolojinin gelişmesine üstün hizmetlerde bulunmuş kişilere verilmektedir.

Kaynak: Akdeniz Üniversitesi Bülten