Antalya’da bir dizi ziyaretler gerçekleştiren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Antalya’nın doğu bölgesinin tek devlet üniversitesi olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini (ALKÜ) ziyaret etti. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ı makamında ziyaret eden Başkan Ersoy, üniversitenin gelişimi ve akademik başarıları hakkında bilgi aldı. Başkan Ersoy ve beraberindeki heyetin ziyaretinde, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner de bulundu. Başkan Ersoy, yeni Rektörlük ve Merkezi Derslikler binasının hayırlı olmasını dilerken ALKÜ’nün Türkiye’ye örnek projesi GES hakkında da detaylı bilgi aldı. Başkan Ersoy’a üniversite çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Türkdoğan, akademik çalışmalar ve bilimsel projelerle üniversitenin her geçen gün ilerlediğini belirtti. Yapım aşamasında olan Cikcilli Yerleşkesinden de bahseden Rektör Türkdoğan, “Alanya bölgesinin gelişimine büyük katkı sunan üniversitemiz Cikcilli Yerleşkemizin tamamlanmasıyla daha zengin ve etkili bir öğretim hayatına geçecek. Burada sağlık ve spor alanlarında kurulacak fakültelerle tam kapasite olarak bilim üretimi gerçekleşecek. ALKÜ olarak hem bilimsel hem de fiziksel gelişmemizi hızla sürdüreceğiz.” dedi. Ziyaretin devamında, iki kurum arasında iş birliklerinin geliştirilmesi konuları konuşuldu. Rektör Türkdoğan, Başkan Ersoy’a ziyaretten dolayı teşekkür etti. Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Kaynak: ALKÜ