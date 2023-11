Türkiye'nin en önemli örtü altı yetiştiriciliği yapılan Antalya’nın Serik ilçesinde örtüaltı kavun hasadı başladı. Beklentilerini karşılayan fiyatlar ise üreticinin yüzünü güldürdü. Havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ile bu yıl üretimi olumlu etkilediğini belirten Ziraat Mühendisi Orhan Dilsiz, "Havaların sıcak gitmesi üretimi olumlu etkiliyor. Ürün tutum ve pazar açısından daha iyiye gidiyor. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. İnşallah pazarımız da böyle devam ederse üreticimizin yüzü gülecek" dedi.

5 Eylül'de dikimi gerçekleştirilen kavunların hasadının başladığını ve yerli üretime destek verilmesi gerektiğini belirten Ziraat Mühendisi Orhan Dilsiz, "Amacımız yerli üretimi daha fazla ileri taşımak. Bu alanda kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Her zaman yerli üretimden yanayız. Bugün burada ilk hasadımızı gerçekleştirmekteyiz. Yaklaşık 2 dönüm alandan 10 ila 12 ton arasında ürün beklemekteyiz. Buranın dikim zamanı 5 Eylül. Yaklaşık 2,5 ay sonrası hasadımızı yapmaktayız. Bu hasat zamanına kadar üreticilerimizin bitkisel zararlara karşı mücadelesi devam etmekte. Kırmızı örümcek ve beyaz sinek, üretimi olumsuz etkileyen zararlılar” dedi.

Dilsiz, fiyatın şu anda kavunda 15 lira olduğunu aktararak, "İnşallah böyle devam eder. Havaların sıcak gitmesi üretimi olumlu etkiliyor. Ürün tutum ve pazar açısından daha iyiye gidiyor. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Pazarımız da böyle devam ederse üreticimizin yüzü gülecek" şeklinde konuştu.

Tarım işçisi Mustafa Ünal ise, "Yerli kavun tüketerek Türk çiftçisine destek olun. Bu