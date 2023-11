Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, birçok hastalığın kapıda beklediği sonbahar aylarında vücudun hastalıklara karşı olan direncini artırmanın basit ama etkili önlemlerinin başında sağlıklı ve dengeli beslenmek geldiğini söyledi. Sonbaharın gelmesiyle birlikte tezgahlarda en taze hali ile yer alan mevsim sebze ve meyvelerinin bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için fırsat sunduğunu söyleyen Dyt. Selva Oturakçıibogil, bağışıklık sistemini güçlendirmek için hangi besinlerin tüketilmesi gerektiğini anlattı.

Oturakçıibogil, sonbaharda tüketilmesi gereken 10 şifalı besini ve faydalarını şu şekilde sıraladı:

1- Bal kabağı

Zengin bir mineral, lif ve kalsiyum kaynağı olan balkabağı aynı zamanda önemli beta karoten kaynaklarının da başında geliyor. Bal kabağı, bağışıklık sisteminin en önemli parçalarından biri olan beta karoten sayesinde gribe karşı koruyucu etki gösteriyor. Balkabağı aynı zamanda sindirim sistemini de hızlandırıp rahatlatarak nispeten az su tüketilen soğuk havalarda kabızlık sorununa da fayda sağlıyor.

2- Kereviz

Maydanozgiller familyasına ait olan kereviz, vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir sebze olarak biliniyor. İdrar söktürücü etkisiyle ödem şikayetlerini azaltan kereviz bu sayede vücuttan toksinlerin atılmasını da sağlayarak direncini güçlendiriyor. Kereviz, aynı zamanda içerdiği bol miktardaki potasyum ile yüksek tansiyonu düşürmeye de yardımcı oluyor.

3- Turunçgiller

Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek en temel kural olarak kabul ediliyor. Bunun için de doğal destekçi görevi üstlenen besinlerden yararlanmak önem kazanıyor. Bu hastalıklardan korunmak için C vitamini yönünden zengin besinleri tüketmek, aynı zamanda antioksidan kaynakları da olduklarından vücuttan toksik maddelerin atılmasını da sağlıyor. Ayrıca, portakal, mandalina gibi turunçgilleri suyunu sıkmak yerine meyve şeklinde tüketmek, kilo kontrolü ve kan şekerini dengelemede de önemli rol üstleniyor.

4- Brokoli

Besin değeri oldukça yüksek olan ve özellikle sigara kullanan kişilerin artan C vitamini ihtiyacını karşılamada oldukça yararlı olabilen brokoli, önemli oranda lif ve karbonhidrat da içeriyor. Antioksidan etkisi ile hastalıklara karşı koruyucu bir rolü olan brokoli, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve vücut direncinin yükselmesine katkıda sağlarken kan şekeri ve kolesterol seviyelerini korumaya da yardım ediyor.

5- Ispanak

Kış aylarının vazgeçilmez sebzeleri arasında yer alan ıspanak, içeriğinde bol miktarda C ve E vitamininin yanı sıra lutein, zeaksantin, betakaroten ve glutatyon gibi bileşenler de barındırıyor. Bu nedenle adeta bir antioksidan deposu olan ıspanak aynı zamanda yüksek lif içeriği ile bağırsak dostu olarak da biliniyor.

6- Nar

İçeriğindeki antosiyanin adlı bileşen sayesinde doğal bir antioksidan olan nar, gribe karşı korunmada etkin bir besin olarak öne çıkıyor. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren nar, idrar söktürücü etkisiyle vücuttan toksinlerin atımını da hızlandırıyor. Ancak narın suyunu sıkıp içmek yerine orta büyüklükte bir narı tüketmenin aynı zamanda bağırsak sağlığı açısından da yarar sağladığını unutmamak gerekiyor.

7- Turp

Turp, içeriğindeki yüksek C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra, soğuk algınlığı, öksürük, bronşit gibi özellikle sonbahar ve kış mevsimi hastalıklarından korumada ve kabızlığı önleme ile kilo kontrolünde etkili oluyor. Turpun ayrıca içeriğindeki aktif bileşenler sayesinde kansere karşı koruyucu bir etki de gösterdiği de biliniyor.

8- Pırasa

Soğan ve sarımsak ile aynı familyadan olan pırasa C, A, K ve B6 vitamini yönünden oldukça zengin bir besin olarak gösteriliyor. Bu özelliklerinden dolayı bağışıklık sistemi için oldukça önemli olan pırasa, vücutta oluşabilen kronik iltihap riskini azaltmaya da destek oluyor oluyor.

9- Avokado

Son zamanların en popüler meyveleri arasında yer alan avokado C, E, K ve B6 vitaminlerinin yanı sıra zengin folat, magnezyum ve potasyum kaynağı olarak öne çıkıyor. İçerdiği vitamin ve bileşenler ile bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara kalkan olan avokado aynı zamanda bol lifli yapısı sayesinde sindirim sisteminin sağlığını korurken kolon kanseri riskini azaltmaya da yardım ediyor.

10- Taze ceviz

Sağlık açısında sayısız faydası olan taze ceviz, yüksek oranda E vitamini, Omega-3 yağ asitleri ve antioksidan içeriyor. Bu sayede bağışıklık sistemini destekleyen taze ceviz aynı zamanda kalp sağlığını da korumuş oluyor. Taze cevizin beyin sağlığına katkı sunarak hafızayı güçlendirme etkisi de bulunuyor.