Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedeflere ulaşmak için 10 Kasımları bir matem günü gibi değil; çok çalışmanın hatırlanacağı bir gün olarak gördüklerini söyleyen Rektör Türkdoğan, “Hiç şüphe yok ki milletçe birlik ve beraberlik içinde elde ettiğimiz başarılar, Atatürk’ün bize çizdiği hedefe kararlılıkla yürüdüğümüzün en büyük ispatıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Türkiye'nin savaştan yorgun, işgal altında olduğu dönemde özgürlük savaşını başlatan bir kahramandır. Türk milleti, onun önderliğinde verilen bağımsızlık savaşını kazanarak kendi kaderini tayin hakkına sahip bir ulus haline gelmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin kalbinde daima yaşayacak büyük bir liderdir. Cumhuriyetimizin mimarı Atatürk, “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” diyerek Cumhuriyet’i bizlere emanet etmiştir. Atatürk’ün mirasına olan bağlılığımızı bir kez daha yineleyerek ülkemizin daha aydınlık ve güçlü bir geleceğe doğru ilerlemesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 85’inci yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhu şad olsun.” dedi.