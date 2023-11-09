Alanya Kalesi Bedesten Çarşısı yanında top oynayan çocukların topu ağaçta kalınca Alanya Belediyesi Çözüm Masası’ndan yardım istediler. Çocuklar paylaşımlarında, “Adem Murat Amca Kalede Bedesten Çarşısının önündeki ağaçta topumuz kaldı alamıyoruz. Merdivenli arabayla amcalar alabilirmi?” diyerek Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’den yardım istediler.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler istek üzerine harekete geçerek vinç yardımı ile ağaçta kalan topu çocuklara teslim ettiler.

Sosyal medyadaki bu diyalog büyük beğeni toplarken Alanya Belediyesi’nden de bu anlar paylaşılarak, “Küçük kardeşlerimizin eğlencesi yarıda kalmadı” denildi.