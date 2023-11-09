Alış Camii, Konaklı Bacoğlu Camii ve Mahmutlar Mahallesi, Mustafa Uyar Parkında kurulan hayır çarşıları Alanya İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan’ın yapmış olduğu dua ile açıldı. 7-10 Kasım tarihleri arasında Alış Camii, 8-10 Kasım tarihleri arasında Konaklı Bacoğlu Camii ve 10-12 Kasım tarihleri arasında Mahmutlar Mahallesi, Mustafa Uyar Parkı’nda açık kalacak olan hayır çarşısı tüm vatandaşlara açık olacak. Vatandaşlar ayrıca FİLİSTİN yazıp 5601’e SMS göndererek 25 TL destekte bulunabilecek ya da bagis.tdv.org adresinden online bağış yapabilecek.