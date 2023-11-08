Alanya'da örtü altı domates ve salatılık üreten üreticilerin zarar etmesi sonrası üreticilere çağrısını yenileyen Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Göktepe, "Örtü altı sebze üretimi yapan değerli üreticilerimiz; Örtü altı sebze üretimi ülkemiz ekonomisi için son derece önemlidir. Özellikle yıllardır tarımsal üretim yapan değerli büyüklerim çocuklarımıza ve genç neslimize tarım mesleğini aşılamak ve bayrağı sapasağlam devredebilmek için birlik olmamız gerekiyor. Bu yıl güzlük salatalık üretiminde hiçbir üreticimiz masraflarını dahi alamadan sezona veda ederek tek sezon hazırlıklarına başlıyorlar bugün salatalıkta yaşadığımız bu olumsuz tablo yarın domates içinde yaşanabilir. Domates üretiminde şu anki fiyat politikası maliyetin biraz yukarısında seyrediyor. Tabiki havanın sıcak gitmesi, yoğun bir salatalık ve domates ekilmesi nedeniyle arz fazlalığı oluşuyor. İhracat yetersizliği de fiyatların düşmesini tetikliyor.

Devlet büyüklerimizden talebimiz maliyetlerin altında kalmayacak şekilde taban fiyat uygulaması gerekmektedir. Ancak sürdürülebilir bir üretim için kendi planlamamızı kendimiz yaparak ve ürün fiyat politikasında daha fazla söz sahibi olabilmemiz için odamız öncülüğünde Örtü Altı Üretici Birliği kurulması mutlak suretle gereklidir. Önceki yıllarda ve aylarda siz değerli üreticilerimize aynı çağrıyı yaptık. Bugün yine hem mesajla hem basın aracılığı ile ayrıca sosyal medya platformundan da sizlere tekrar aynı çağrıyı Alanya Ziraat Odası olarak yapmak istedik. Geç kalınmış değil hep birlikte alınterimize sahip çıkalım." dedi.