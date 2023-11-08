Finans analisti İslam Memiş, gram altında son tren için tarih verdi. Youtube'da yaptığı değerlendirmelerde açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını altını çizen İslam Memiş, gram altında öngördüğü çarpıcı seviye olan 2500 TL için de net bir tarihi dile getirdi. Ons altındaki güncel durum ve uzun vadeli öngörüsünü paylaşan İslam Memiş, "Ons altın 1984 dolarda. Cuma günü 2000 dolara kadar yükselmişti. 1960 dolara kadar geri çekilmesi lazım bu kez alım yapabiliriz demiştim. Sınırlı kaldı geri çekilme. Dolar endeksini takip ediyor ons altın. 1980'in altında ne kadar tutunabilecek bakalım ama trend yukarıda. 2000 dolar üzerine yerleşen bir ons görürüz ve 2024 yılında 2350 dolara kadar yükselebilir. Son bir düzeltme ondan sonra altın treni kalkıyor arkadaşlar" dedi.

