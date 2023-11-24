Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel hazırlanan kutlamalar kapsamında bir panel düzenlendi. Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Genel Sekreter Hüseyin Er, dekanlar, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Salona geçilmeden önce “Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü”ne özel sergi açılışı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü tarafından “Zeybek ve Halk Oyunları Gösterisi” yapıldı. Gösterinin ardından panel oturumuna geçildi.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI

Panelde, “Atamız bir ulusun yaşamında eğitimin önemini en iyi anlamış ve anlatmış devlet kurucusudur.” diyerek sözlerine başlayan ALKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilgün Tatar, “Bugün sizlerle toplumumuzu eğitmek için her türlü fedakârlığı yapan, geleceğe ışık tutan öğretmenlerimizin ve ileride bu mesleği yapmaya gönül veren öğretmen adaylarımızın Öğretmenler Günü’nü kutlamak için bir araya geldik. Öncelikle Cumhuriyetimizin Başöğretmeni Mustafa Kemal Atatürk’ün ve ebedî âleme irtihal eden öğretmenlerimizin ruhunu yâd ederken tüm meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bildiğiniz gibi 24 Kasım 1928, Millet Mektepleri’nin açıldığı ve Ata’mızın Başöğretmenlik ünvanını kabul ettiği gündür. Mustafa Kemal Atatürk’ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981’de “Başöğretmen” olduğu günün ülke çapında “Öğretmenler Günü” olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Bu yüzden “24 Kasım” Türk öğretmenleri için özel bir armağan olmuştur.” dedi. Öğretmenlik Mesleği konulu panelde, Alanya Halk Eğitim Merkezi Emekli Müdürü Şevki Mat, öğrencilere meslek hayatında edindiği tecrübelerden bahsederken Okul Öncesi Öğretmeni Yeşim Yılmaz da öğrencilere hedeflerini ve tecrübelerini aktardı.

Programın son bölümünde konuklar, fidan dikim alanına giderek 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikler toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

KAYNAK: ALKÜ Bülten