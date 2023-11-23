Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevinde süresi dolan Dr. Öğr. Üyesi Arife Albayrak Coşar’ın yerine, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Uçkaya atandı. ALKÜ Sağlık Hizmetleri MYO’da gerçekleştirilen devir teslim töreni, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Törene katılan Rektör Yardımcısı Bayramoğlu, görev süresi dolan Dr. Öğr. Üyesi Arife Albayrak Coşar’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek görevi devralan Uçkaya’ya başarılar diledi.



Törende konuşan Dr. Öğr. Üyesi Fatih Uçkaya; Dr. Öğr. Üyesi Arife Albayrak Coşar’a, müdürlük süresince yaptığı katkılarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti. Coşar da Uçkaya’ya teşekkür ederek başarı dileklerini iletti. Ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

KAYNAK: ALKÜ Bülten