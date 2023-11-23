Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Finike Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde(MTAL) öğretmenlik yapan ve Eğitim Sen’in Finike Temsilcisi olan E.B.’nin meslektaşları tarafından hakaret ve iftira niteliğinde ifadeler kullandığı için şikâyet edildiğini ve soruşturmayı yürüten muhakkik tarafından yapılan suçlamaların sübut bulduğunu tespit ederek kınama cezası ile cezalandırılmasını teklif ettiğini ancak malum sendikanın Antalya Şube Başkanı tarafından olayın farklı yöne saptırıldığını dile getirdi.



‘RİYAKARLIK VE TAKİYECİLİKTE HUDUT TANIMIYORLAR’

Başkan Miran, “Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı mesai arkadaşlarına hakaret eden Finike ilçe temsilcilerini korumak gayretiyle yaptığı basın açıklamasında meseleyi çarpıtmış, okul yöneticilerine iftira niteliğinde suçlamalarda bulunup okul paydaşı aile birliği üyelerini ve okulun yönetici ve öğretmenlerini rencide etmiştir. Eğitim-Sen şube başkanı ilçe temsilcilerinin ‘devlet malı yemem’ ifadesi yüzünden cezalandırıldığını iddia etmiştir. Bu iddia eğitim çalışanlarını şaşırtmaktadır. Zira Eğitim Sen, devletin varlık ve bütünlüğüne karşı terör eylemleri gerçekleştiren terör örgütü PKK’ya bile terör örgütü dememektedir. Öğretmenlerimizi, askerlerimizi, polislerimizi şehit eden terör örgütünü lanetlediklerini gören duyan olmamıştır. Terör örgütünü en vahşi eylemleri sonrasında dahi lanetleyen, terör örgütü olarak etiketleyen bir tek açıklaması olmayan bir sendikadır Eğitim Sen. Polis otolarından tutun, belediye otobüsleri ve ambulanslara kadar millete hizmet için çalışan devlet varlıklarının hedef alındığı eylemleri lanetleyemeyen bir sendikanın bugün “devlet malı yemem” sözüne sığınması her şeyi mübah gören anlayışlarının, riyakarlık ve takiyecilikte hudut tanımazlıklarının açık bir delilidir” diye konuştu.

‘ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ’

Finike Temsilcisinin devlet malı yemem sözünü sarf ettiğine kimsenin inanmayacağını belirten Başkan Miran, ‘Devlet malı yemem’ sözü sebebiyle cezalandırıldığı iddiasının bir iddia değil de ancak bir iftira olabileceğini, aklı selim sahibi Antalyalıların da bunun bir çarpıtma ve iftira olduğunu tahmin edebileceklerini söyledi. Miran, “İftira ve hakarete varan ithamları için Eğitim Sen’i Finike Eğitim camiasından ve tüm Eğitim paydaşlarından özür dilemeye davet ediyoruz” dedi.

KAYNAK: Antalya Eğitim Bir Sen Bülten