Düzenlenen toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler, Dekan Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Sevinç Şahin, Doç. Dr. Abdullah Burak Uygur ve öğretim ve öğretim üyeleri katıldı. Prof. Dr. Gökceoğlu’nun anlatımıyla gerçekleştirilen toplantıda; ALKÜ Tıp Fakültesi kadrosuna yeni katılan öğretim üyeleri, akademik yükselme alan öğretim üyeleri, üniversitenin URAP sıralaması, akreditasyon çalışmaları, asistan eğitimi konuları ele alındı. Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu, akademisyen kadrosunun her geçen gün daha da büyüdüğüne ve yeni yeni katılan hekim arkadaşlarıyla birlikte 21 profesör, 30 doçent ve 37 Dr. Öğr. Üyesinin sağlık hizmeti verdiğini dile getirdi.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayramoğlu, öğretim üyelerinin akreditasyon çalışmaları ve özgün yayımcılığın önemine değinerek bilgi verdi.

Akademik kurul, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.