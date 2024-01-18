Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz’ın abisi emekli öğretmen Ziver Yılmaz kalp krizi sonucu vefat etti. Cenazesi Gazipaşa’da bugün defnedilecek.

İlçe Milli Eğitim’den Taziye Mesajı

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlçe Müdürü Yusuf Yılmaz’ın abisinin hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

‘’Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Yusuf YILMAZ’ın Ağabeyi emekli öğretmen Ziver YILMAZ vefat etmiştir. Cenazesi 18 Ocak 2024 Perşembe günü(bugün) ikindi Namazına müteakip Gazipaşa İlçesi Çamlı Mezarlığına defnedilecektir. Taziye Yeri: Cumhuriyet Mahallesi Mevlütlü Caddesi (Kışlabucağı Mevkii) Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına Başsağlığı ve sabır dileriz.’’

Yedi Gün Haber Ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.