Ayşenur Parlak, kansere yenildi. Acı haber sevenlerini kahretti. Tedavi sürecinde onu asla yalnız bırakmayan eşi Savaş Parlak, kızı Öykü'yü annesinin mezarına götürdüğünü söyledi. Küçük kızın, "Çok güzel değil mi baba… Anneme göre olmuş…" şeklindeki sözleri ise yürekleri titretti…

SAVAŞ PARLAK: YANIMIZDA OLAN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN

Acı haberi ise tedavi sürecinde bir an olsun yanından ayrılmayan eşi Savaş Parlak paylaştı. Parlak, "Hüküm Allah'ın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Maalesef Allah bu kadar yazmış. Yanımızda olan dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek" ifadelerini kullandı.

"ELA KENDİ İSTEDİ"

Savaş Parlak son paylaşımında ise kızı ile birlikte eşinin mezarını ziyaret ettiklerini söyledi: "Dün götürdüm artık ziyaretine Ela kendi istedi. Ela iyi merak etmeyin. Olabilecek en yumuşak şekilde ilerliyor sürecimiz çok şükür. Ara ara çöküyor hüzün uykusu falan gelince geceleri biraz zorluyor. Ama çok güzel yetiştirmiş kızımızı çok güzel yer etmiş kalbinde…"

"ÇOK GÜZEL DEĞİL Mİ BABA..."

Annesinin mezarına dokunan küçük kızın, "Çok güzel değil mi baba… Anneme göre olmuş…" şeklindeki sözleri ise yürekleri titretti.