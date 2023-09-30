Merdiven altı estetik uygulamalarına dikkat

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Arif Yılmaz; kısa süreli, ameliyat gerektirmeyen estetik uygulamalara son dönemlerde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini, bu nedenle merdiven altı diye tabir edilen yetkisiz işlemlere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. OFM Antalya Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yılmaz, “Sosyal medyanın hayatımızda kapladığı yerin büyümesiyle estetik algılarımız çok değişti. Cinsiyet fark etmeksizin insanların kendilerine bakım için ayırdıkları vakit giderek artıyor. Dolgu ve botulinum toksin uygulamaları klinik ortamlarda yapılabildiğinden, kısa sürede etki gösterdiğinden, ameliyat gerektirmediğinden dolayı bu uygulamalara gösterilen ilgi çok artmış durumda. Bu artış da beraberinde sahte dolgu ve toksin uygulamaları ve merdiven altı diye tabir edebileceğimiz sağlık sektörü ile uzaktan yakından alakası olmayan kişilerin yaptığı işlemleri ve tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Bu uygulamalar maalesef sağlık sorunlarını etrafa saçıyorlar” ifadelerini kullandı.

Sahte uygulamalar sebebiyle hastaneye yatışlar olmaya başladı

Sahte toksin ve kalitesiz dolgu uygulamaları sonrasında mağdur olmuş kişilere sık rastladıklarının altını çizen Op. Dr. Yılmaz, “Dolgu ve botulinum toksin uygulamaları, yetkin ellerde yapıldığı zaman sonuçların yüz güldürücü olduğu uygulamalardır. Maalesef sahte toksin ve kalitesiz dolgu uygulamaları sonrasında mağdur olmuş kişilere sık rastlamaktayız. İlaç içeriğinin belli olmaması ciddi alerjik reaksiyonlara, enfeksiyonlara, doku çürümelerine, körlüğe hatta bazen hayatı tehdit eden sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Özellikle sahte toksin uygulamaları sonrasında hastane yatışlarının olduğunu görmekteyiz. Merdiven altı uygulamalarda yetkisi olmayan belki de sağlık sektöründen çok uzak bir mesleğe sahip kişiler anlamsız uygulamalar yapmaktadırlar. Bu uygulamalar istenmeyen sonuçlara bazen de düzeltilmesi çok zor deformasyonlara sebep olabilmektedirler. Bu tarz legal olmayan uygulamaların yapıldığı yerlerde hijyen standartlarına uyulmadığı için enfeksiyon kapma ihtimali de çok yüksektir” diye konuştu.

Uzak durun, sağlığınızdan olmayın

Op. Dr. Arif Yılmaz Op. Dr. Yılmaz, dolgu yaptıracak kişilere karşı uyarılarda bulunarak önemli bilgiler aktardı. “Estetik bir uygulama yaptırmadan önce mutlaka uygulamayı yapacak kişinin doktor olduğundan emin olunuz” diyen Op. Dr. Yılmaz, şu ifadelerle bilgilendirmelerine devam etti: