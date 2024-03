Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Alanya Belediye Meclisi’nin İYİ Partili üyesi Hacı Mevlüt Zavlak, “Canım Alanya’mın güzel insanları, beş yıl göz açıp kapayana kadar geçti ve sizlerin oylarıyla seçildiğim Alanya Belediyesi Meclis Üyeliği görevim dün yapılan Şubat meclisinin ardından sona erdi. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek, hakkı batıldan ayırma gayretimizden bir an olsun vazgeçmeden tamamladığımız bu beş yılın ardından, her şeyin gelip geçici olduğuna inandığımız bu dünyada aslonanın ardında hoş bir seda bırakmış olabilmek olduğuna inanarak üzerime aldığım görevi hakkı ile yaptığıma inanıyor ve bunun gururunu yaşıyorum. Beş yıl boyunca Alanya’mız için birlikte çalıştığımız belediye başkanımız Sayın Adem Murat Yücel’e, meclis üyesi arkadaşlarıma, belediyemizin tüm personeline, mahallelerimizin hizmetkarı muhtarlarımıza, sesimiz olan Alanya basınına, beni bu onurlu göreve önererek Alanya’mıza hizmet etme fırsatı tanıyan İYİ Parti teşkilatlarına ve desteklerini her daim hissettiren siz hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlarım ben bu memleketin geleceğinden endişe duyan bir evladıyım. Vatanımıza, milletimize ve şehrimize karşı duyduğum endişeleri giderebilecek bir yapının, şu an içinde bulunduğum platformda var olduğuna artık inancım kalmadığından, kuruluşundan beri içinde yar aldığım İyi Parti üyeliğimi bugün itibariyle sonlandırdım. Memlekete karşı duyduğum endişeleri giderebilecek bir siyasi yapıda yer alarak milletim için çalışma gayretim her zaman devam edecektir. Yol uzun, hayat kısa. Vakti hayırlı işlere harcamak lazım. Allah’a emanet olunuz.”

Editör: Can KISA