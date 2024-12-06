Antalya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan Kazakistan-Türkiye Gençlik Değişimi Programı’nın ikinci etabı kapsamında Kazakistan Korkut Ata Kızılorda Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri, Antalya ve ilçelerini ziyaret ettiler. Alanya’yı da ziyarete gelen heyet, Alanya Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Eşref Sarı öncülüğünde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini (ALKÜ) ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile bir araya geldi. ALKÜ Senato Salonu’nda gerçekleşen ziyarette ALKÜ Genel Sekreteri Onur Ocakdan, Eğitim Programlarını Koordinasyon ve Eğitim Sürecini Planlama Daire Başkanı Akmaral Bukharbayeva, Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Gulnaziya Almakhanova, Sosyal ve Eğitim İşleri Dairesi Baş Metodisti Altynay Mustafayeva, Geleneksel Müzik Sanatı ve Koreografi Eğitim Programı Kıdemli Öğretim Görevlisi Ruslan Akhmetov ve öğrenciler yer aldı.

DOMBRA İLE TÜRKÜLER SÖYLEDİLER

Kazakistan heyetini ağırlayan Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, heyet ile tek tek tanışarak Kazakistan’daki eğitim ve Antalya ziyareti hakkında bilgi aldı. Alanya’yı ziyaret etmelerinden gurur duyduğunu belirten Rektör Türkdoğan, heyete ALKÜ ve değişim programları hakkında bilgi verdi. Ziyarette, iki ülke gençleri arasındaki iş birliği ve kültürel paylaşımın önemi vurgulanırken Kazakistan heyeti Alanya’daki gençlik faaliyetlerini de yerinde gözlemleme şansı buldu. Ziyarette Öğretim Görevlisi Ruslan Akhmetov ve öğrencisi tarafından dombra eşliğinde türküler seslendirildi. Kazakistanlı heyet, Rektör Türkdoğan’a Kazak Çapanı giydirirken Müdür Ahmet Eşref Sarı tarafından da tablo hediye edildi. Ziyaretin ardından Rektör Türkdoğan da heyete ALKÜ yerleşkelerinde yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağı hediye etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

