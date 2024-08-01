Deniz ekosistemlerinin istila kabiliyeti en yüksek balığı olarak bilinen balık Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP, yerli türleri bu korkunç istilacıya karşı korumak için avlanıp yenilmesini tavsiye ediyor. Denizleri korumak adına av yarışmalarının düzenlendiği aslan balığı, Antalya'da tezgahta ve menülerde yerini aldı. Müşteriler tarafından en çok tercih edilen balık türlerinden biri olan ve kilosu 699 TL'ye satılan aslan balığı, haftada 50 kilograma kadar satılıyor.

Türkiye'de ilk kez Antalya'da görüldü

Türkiye'de ilk kez 1985 yılında Antalya'da görülen aslan balığı, doğal düşmanları olmadığı için kolayca üreyerek çoğalıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl yerleşik deniz türlerini koruma ve deniz ekosistemini dengede tutma amacına önemli bir katkı koymak adına Konyaaltı Sahilinde Aslan Balığı Avlama Yarışması düzenledi. Toplamda 13 kilo 450 gram ağırlığında aslan balığı yakalandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, aslan balıklarının yenilerek tüketilmesi ve popülasyon kontrolünün sağlanması amacıyla, son yıllarda EKDAĞ Düden Park Balık Çarşısı'nda menüsünde ve tezgahında aslan balığı satmaya başladı.

Lezzeti gridaya eşdeğer

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden EKDAĞ A.Ş.'nin Genel Müdürü Ahmet Aydın, bir dişi aslan balığının dört günde 30 bin civarında yumurta bırakabildiğine dikkat çekerek, kısa sürede çok fazla ürediğine vurgu yaptı. Aydın, aslan balığının birçok balık türünün yaşamını tehdit ettiğini belirterek, denizlerdeki çeşitliliğin azalmaması için düzenledikleri av yarışlarına değindi. Aydın, “EKDAĞ olarak Konyaaltı tesislerimizde aslan balığı yakalama yarışmaları yapıyoruz, en büyük ve en çok aslan balığını yakalayanlara ödüller veriyoruz. Balıkçılardan ya da yarışma düzenlediğimiz yarışmacılardan temin ederek, EKDAĞ Düden Park balık çarşımızda satışa sunuyoruz. Halkımız tarafından talep görüyor ve çok kısa sürede tüketiliyor, lezzeti gridaya eşdeğer, vatandaşlarımıza öneriyorum” diye konuştu.

Zehirli dikenlerinden eldiven ve makasla ayıklanıyor

EKDAĞ Düden Park Balık Çarşısı'nda aslan balıkları, zehirli dikenlerinden eldiven ve makasla titizlikle ayıklanıyor. Hem avlanması hem temizlenmesi ustalık gerektiren aslan balığı konusunda EKDAĞ A.Ş.'nin Genel Müdürü Ahmet Aydın, uyarılarda bulundu. Aydın, “Aslan balığındaki problem dikenleri, yakalandığı zaman dikenlerini elinize dokundurmadığınız zaman problem yok, dikenlerinden arındırıldıktan sonra diğer balıklardan hiçbir farkı yok. Protein anlamında da oldukça zengin. Avlanması zor bir balık, kaya altında yetiştiği için zıpkınla avlanabiliyor. Haftalık 40-50 kg arasında, günlük 7-8 kg civarında satılıyor” dedi.



Öğle yemeği için tesise gelen Teslime Yanar ise ilk kez aslan balığı yediğini ve çok aromatik bir tadı olduğunu aktardı.

Sıkıysa yakala cinsi tehlikeli bir balık Pterois miles (Aslan Balığı), iklim krizinin etkisiyle, deniz taşımacılığıyla yol bularak Hint ve Pasifik'in sıcak sularından kopup Atlas Okyanusu'na yayılıyor, deniz ekosistemlerinin istila kabiliyeti en yüksek balığı olarak, ısınan Akdeniz'e yerleşiyor. Karayiplerde Honduras ve Cayman Adaları'ndan, Brezilya, Meksika ve Venezuela'dan tutun, İspanya ve Yunanistan üzerinden Türkiye'nin Akdeniz ve Ege sahillerine kadar uzanan müthiş bir hakimiyet kuruyor. Yerli türleri bu korkunç istilacıya karşı korumak için de aslan balığının yenilmesi öneriliyor.