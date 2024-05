Kaymakam Ürkmezer mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘’Bu hafta, toplumumuzun her bir ferdi gibi, engelli bireylerimizin de yaşamın her alanında var olmalarının ve eşit haklara sahip olmalarının öneminin vurgulandığı bir hafta. Engelliler Haftası vesilesiyle, engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları zorlukları anlamak ve onlara destek olmak için daha fazla çaba göstermeliyiz.



Her bireyin, engel tanımayan bir toplumda yaşama hakkı vardır. Engelli vatandaşlarımızın seslerini duymak, onlara destek olmak ve onlarla dayanışma içinde olmak hepimizin sorumluluğundadır. Engelleri kaldırmak ve herkes için daha adil ve kapsayıcı bir toplum inşa etmek için hep birlikte çalışmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle Engelliler Haftası'nın, toplumumuzda engelli vatandaşlarımıza olan hassasiyetin artmasına katkı sağlayacağını ümit ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza güzel ömürler diliyorum.’’