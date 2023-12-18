Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleşen programda Kaymakam Ürkmezer kurum ve kurum çalışmaları hakkında İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar’dan bilgi alarak incelemelerde bulundu. Daha sonra Kaymakam Ürkmezer tarafından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan, vatandaşa yapılan hizmet, denetim ve çalışmalarda özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı görevlerinde başarı gösteren personellere başarı belgesi verildi.

Alanya’nın birçok alanda olduğu gibi tarımında başkenti olduğunu söyleyen Kaymakam Ürkmezer ‘’ Birçok alanda olduğu gibi tarım alanında da öncülük ederek tüm ülkemizde bilinen Alanya’mızda; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün çalışmaları çok önemli. Çiftçilik, seracılık, hayvancılık ve bunlara dair bütün konularda personellerimizin özverili çalışmaları şehrimizin tarımının kalitesini arttırıyor. Bunun yanında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından gerek hayvancılık gerek tarım ve gerekse gıda anlamında yapılan denetimler sayesinde vatandaşlarımızın sağlıklı hizmetler almaları için çalışıyoruz. Bu anlamda ilçemizde meydana gelen afetlerde, 6 şubat depremlerinde ve vatandaşa sunulan hizmetlerde gayretli çalışmalarından dolayı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.