Alanya Belediyesi’nin vatandaşları alanında uzman isimler ve binlerce kitap ile buluşturduğu 5. Alanya Kitap Fuarı devam ediyor. 15 Aralık tarihinde geniş bir katılımla kapılarını açan fuar, hafta sonu binlerce vatandaşı ağırladı. Ülkemizin en önemli yayın evlerinin stant açtığı fuar alanı 7’den 70’e vatandaşların uğrak noktası oldu. Fuara katılan vatandaşlar, söyleşi programları ve imza etkinlikleri ile sevdikleri yazarlar ile de bir araya gelme imkanı buluyorlar. Tamamen ücretsiz olan fuarda gerçekleştirilen atölyelerde de çocuklar ve gençler için birbirinden eğlenceli ve eğitici etkinlikler düzenleniyor.

ALANINDA UZMAN İSİMLER ALANYA HALKI İLE BULUŞTU

5. Alanya Kitap Fuarı ilk gününde; Araştırmacı Yazar Erol Çalı, ‘Hüznün Başkenti Kudüs’ ve Televizyoncu – Sunucu Pelin Çift ‘Medyada Kariyer Yapmak ve Gündem Ötesi’nin Yolculuğu’ söyleşilerine ev sahipliği yaptı. Fuarın ikinci günü olan Cumartesi günü ise Çocuk Kitabı Yazarı ve İllüstratör Cansu Erkan ‘Zürafa Berberleri Arıyoruz’ isimli interaktif okuma etkinliği gerçekleştirdi. Cumartesi akşamı ise sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Eğitimci – Yazar Dilek Cesur ‘Sabırlı Aileler Merhametli Çocuklar Yetiştirir’ söyleşisi gerçekleştirildi. Her iki programa da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler ve imza etkinliklerinde uzun kuyruklar oluşturdular.

Pazar gününün ilk konuğu ise Sheraton Mutfak Şefi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz oldu. Dünya Liderlerinin Mutfak Hikayeleri söyleşisi gerçekleştiren Açıköz, kendi alanında yılın en iyisi ödülünü alan ve satış rekorları kıran Siyasetin Sofrası kitabını sevenleri ile buluşturdu.

ÜSTÜN DÖKMEN’DEN UNUTULMAYACAK BİR SÖYLEŞİ

Açıköz’ün ardından ise sahneye yaptığı televizyon programları ve kaleme aldığı kitapları ile tüm Türkiye’nin ilgiyle takip ettiği Prof. Dr. Üstün Dökmen çıktı. Hınca hınç dolan salonda unutulmaz bir söyleşiye imza atan Dökmen ayakta alkışlandı. ‘Romanlarda Kaliteli Yaşam’ konulu söyleşini gerçekleştiren Prof. Dr. Üstün Dökmen, imza etkinliği ile de sevenleri ile buluştu ve kitaplarını imzaladı.

FUAR 24 ARALIK’A KADAR DEVAM EDECEK

5. Alanya Kitap Fuarı 24 Aralık’a kadar uzman konukları ve etkinlikler ile devam edecek. Fuarda Oyuncu Açelya Akkoyun, Şair – Yazar Serdar Tuncer, Aile Danışmanı – Yazar Saliha Erdim, Eğitimci – Yazar Gri Koç Gökhan Müftüoğlu, Klinik Psikolog – Yazar Beyhan Budak, Çocuk Kitabı Yazarı Tülin Kozikoğlu ve Tarihçi Yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu söyleşileri ve imza etkinlikleri gerçekleştirilecek.