Hem ulaşım sektörü hem de turizm sektörü için büyük önem arz eden ve Alanya/Antalya karayolunu rahatlatması beklenen otoyol projesinin kararı, geçtiğimiz yıl Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girmişti. Antalya/Alanya Otoyolu Projesi’nin ihalesi dün gerçekleştirildi.

TOPLAM UZUNLUK 122 KİLOMETRE OLACAK

Antalya/Alanya Otoyolu projesinde toplam uzunluğun 122 kilometre olduğu belirtildi. Mega projede, 84 kilometre 2×3 şeritli otoyol ve 38 kilometre 2×2 şeritli bağlantı yolu olacak. 7 kavşak, 8 tünel, 19 viyadük bulunan otoyol, Alanya ile Antalya'yı birbirine bağlayacak. Projeyle bölge turizminin gelişimi için hem konforlu ulaşım hem de seyahat süresinin kısaltılması hedefleniyor.

YÜCEL: “MEGA PROJE ULAŞIMDA BÖLGEMİZE ÇAĞ ATLATACAK”

Projenin onaylanması ve ihale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bir hayalin gerçekleşeceğini vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Antalya/Alanya Otoyol Projesi hem ulaşım sektörümüz hem de turizm sektörümüz açısından büyük önem arz ediyor. Tamamlandığında gerçek değeri ortaya çıkacak bu mega projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na, ekibine, Antalya Milletvekillerimize ve herkese şükranlarımı sunuyorum. Ulaşımda bölgemize çağ atlatacak bu mega projenin Alanya’mız adına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.