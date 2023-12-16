Geçtiğimiz günlerde Genç MÜSİAD Alanya 1. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık görevine seçilen Tunahan Karapulat, Denizli’de “Kolektif Güçle Değişime Liderlik Et” sloganıyla düzenlenen 51. Genel İdari Kurulu’na katıldı. Yeni Başkan Karapulat, kurulda Genç MÜSİAD Genel Başkanı Cahit Ertemel’e Alanya’nın tarım alanında değeri olan tropikal meyvelerden oluşan bir hediye takdim etti.

Başkan Karapulat, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Kolektif Güçle Değişime Liderlik Et” mottosuyla 51. Genel İdare Kurulumuz için Denizli’deydik.

Genç MÜSİAD Genel Başkanımız Cahit Ertemel, Genç MÜSİAD 5.Dönem Başkanı aynı zaman da MÜSİAD Başkan Yardımcısı Abdulsamet Temel, MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı, Genç MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Hüseyin Sarı beyfendilere tropikal meyve hediyelerimizi takdim ettik. Program için değerli başkanlarımıza teşekkür ederiz.

İş dünyamız ve gençlik için hayırlı çalışmalara vesile olsun inşallah.’’