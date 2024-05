Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Kaymakam Ürkmezer mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Emeğin ve dayanışmanın öneminin vurgulandığı, işçilerin hakları için bir araya geldiği anlamlı gün olan 1 Mayıs’ta tüm emekçi ve işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Emekçilerin alın teri ve özverisi, toplumların temel direğidir. Bizler millet olarak işçinin ve emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültürün mensuplarıyız. Devletimiz işçi, emekçi ve çalışanlarımızın her zaman yanında olmaya özen göstermiş ve onların haklarını her zaman korumuştur. Bizler de emekçi kardeşlerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarken, emeğiyle topluma değer katan tüm emekçi kardeşlerimize sağlık, mutluluk ve güzel ömürler diliyorum.”