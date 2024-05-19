Hasan- Emine çiftinin oğulları, Alanya Üniversitesi Öğr. Gör. Emre Kasapoğlu ve Muhittin- Huriye çiftinin kızları, Uzm. Klinik Psikolog Merve Çalış aile üyelerinin katıldığı törende evliliğe ilk adımlarını attılar. Genç çiftin nişan kurdelelerini kesen 21. ve 23. Dönem MHP Karaman Milletvekili Hasan Çalış genç çifte çıkmış oldukları yolda öğütler vererek mutluluklar diledi.
Genç çift de sosyal medyalar üzerinden yayınladıkları mesajlarında kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan yakınlarına teşekkür etti.
Editör: Can KISA