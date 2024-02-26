'2023 MEDYA Başarı Ödülleri' gecesi dün akşam Keyf-i Ala Wedding'te gerçekleştirildi. Törene Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Vekili Fevzi Alaettinoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ Rektörlük Danışmanı Hüseyin Er, Alanya Jandarma Komutanı Hüseyin Direk, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Gazipaşa Havalimanı TAV İşletme Müdürü Oğuzhan Karatürk, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Müstakil Sanayici İşadamları (MÜSİAD) Alanya Şubesi Başkan Yardımcısı Hasan Düşünceli, İyi Parti Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan, İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Cumhuriyet Halk Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, Büyük birlik Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı İlhan Ceylan, Adalet ve Kalınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı İffet Kan, Deva Partisi İlçe Başkanı Umut Özkan, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK Yaygın Medya Başkan Yardımcısı Ferhat Yıldırım, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen, Manşet Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiçek, Lider Medya Grubu Yayın Koordinatörü Sabri Çağlar, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile basın ve medya çalışanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

‘BİZLERİ YALNIZ BIRAKMAYAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ’

2023 Medya Başarı Ödülleri gecesinin açılış konuşmasını Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen gerçekleştirdi. Kesen konuşmasında, “Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti 22 Şubat 2022 tarihinde kuruldu. Bugün burada aynı zamanda kuruluş yıl dönümümüzü de kutluyoruz. Hizmet ofisimizin açılış kurdelesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kesildi. Gazeteci ve basın emekçilerimizden oluşan 80’i aşkın üyemizle günlük ve haftalık gazeteler, internet haber siteleri, internet televizyonları, haber ve kültür sanat dergilerinden oluşan 25 üye kuruluşumuza hizmet ederken etkinliklerimizle Alanya’mıza, bölgemize ve ülkemize yararlı olmaya çalışıyoruz. Tüzel kişiliğimiz medya alanında ülkemizin kamu diplomasi faaliyetlerine destek veren Küresel Gazeteciler Konseyi’ne bağlıdır. Çok sayıda üyemiz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca verilen basın kartı ve sürekli basın kartı sahibidir. Bizim için gurur kaynağı olan bir başka durum da 10 kişilik yönetim kurulumuzun 5 kadın 5 erkek üyeden oluşuyor olmasıdır. Bugün burada zor şartlar altında halkımızın anayasal haber alma hakkına hizmet eden gazeteci arkadaşlarımızın emekleri ve başarılı eserleri ödüllendirilecek. Bu yarışmayla zaten başarılı olan Alanya basınımızı daha da başarılı olmaya teşvik etmeyi hedefliyoruz. Ödül alan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, çok önemli eserler verip yarışma ruhu gereği puan farklarıyla ödül alamayan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz” dedi.

‘ALGC ALANYA’DA CİDDİ BİR MİSYON ÜSTLENİYOR’

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve DİM Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim ise “Gazetecilik mesleği gerçekten meşakkatli bir meslek. Son yıllarda özellikle sosyal medyanın kuşatması neticesinde geleneksel gazeteciliğin irtifa kaybettiğine tanık oluyoruz. Bu aslında mesleğimizin kronikleşen bir sorunu haline geldi. Fakat şöyle bir gerçek var ki şu an gelişmiş demokrasilerde bile hatta birçok açıdan sosyal medyayı üreten ülkelerde bile sosyal medyanın engellendiğini ve kısıtlandığını görüyoruz. Çünkü kontrol edilemeyen bir mecraya dönüştü artık. Önüne gelen herkesin her şeyi yazdığı, doğru ya da yanlış demeden herkesin bunu aldığı adeta bir fastfood habercilik oldu. Yani fastfood yiyecekler gibi insanları obezleştiren adeta bilgi obezi haline getiren bir mecra haline dönüştü. Bu noktada artık geleneksel medyanın da önünün açılmaya başladığını görüyoruz. Orada alınan bir takım bilgiler daha da önem kazanmaya başlayacak. Bugün maalesef yaşadığımız süreçle alakalı sizlerin de sıkıntıları olduğunu biliyorum. Özellikle siyasetteki isimlerin yaşadıklarını, onlara atılan iftiraları biliyorum. Sosyal medyada troller tarafından zarar gören kişiler olduğunu biliyorum. Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti de bu noktada ciddi bir misyon üstleniyor ve üyelerini eserleriyle ödüllendirerek bunu bir kalite yarışması haline getiriyor. Bugün burada ödül alacak arkadaşlarımızı bir kere daha tebrik ediyorum. Ben de isimlerini bilmiyorum, burada öğreneceğim. Ödül alamayanları da tebrik ediyorum, yarışmaya katılmak da bir cesaret işidir. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

‘TÜM BASIN EMEKÇİLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM’

Dim’in ardında kürsüye çıkan Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, “Ben mesleğimde 24 yılımdayım. Çeşitli basın kademelerinde olan arkadaşlarımızla mesailer yaptık. Alanya’da da 3 yılı geçirdik. Alanya gerçekten basın anlamında etkili, sadece Alanya ölçeğinde değil, Türkiye ve dünya ölçeğinde önemli bir yere sahip. Burada Mehmet Ali Bey ve arkadaşlarının büyük emeği var. Alanya’yı gazeteciliği ile dünyaya tanıtmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin bildiği gibi bir yerel seçime gidiyoruz. Yerel seçimin olmazsa olmazı tabii ki bir demokrasi ortamıdır. Türkiye, cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte demokrasiye adım atmış ve 80 yılı aşkın bir süredir demokrasi kültürünü yaşatan bir ülke. Bu demokrasi kültürünün yaşatılması için emek harcayan herkese de Allah’tan rahmet diliyorum. Biz bugün dünyanın çeşitli yerlerine baktığımızda şükür ki seçimlerimiz var, şükür ki siyasi partilerimiz var diyoruz. Alanya’da bağımsız medyanın etkisiyle güzel bir seçim atmosferine girdik. Biz de gerek kamu kurum ve kuruluşlarındaki arkadaşlarımızla, gerek seçim hakimliklerimizle, gerek emniyet ve jandarmamızla Alanya’nın seçiminin sağlıklı olması için çalışıyoruz. Ama tüm demokrasilerde seçimin olmazsa olmazı basının etkili bir şekilde çalışmasıdır. Onu da bize sağladığı için tüm basın emekçilerine teşekkür ediyorum ve hem Mehmet Ali Bey’e hem Ferit Bey’e hem de bütün ekibine teşekkürler ediyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

‘ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU’

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. 2023 Medya Başarı Ödülleri gecesinde katılan eserleri; KGK Genel Sekreteri Lütfü Karakaş, KGK Yaygın Medya Meclisi Başkan Yardımcısı Ferhat Yıldırım, Manşet Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiçek ve Lider Medya Yayın Koordinatörü Sabri Çağlar’ın seçici kurul olarak değerlendirmesinin ardından belirlendi. Seçici kurul yarışmaya katılan 19 dalda, 69 eser arasında yaptığı değerlendirme sonucunda aşağıdaki eserler ödüle layık görüldü. Ödül töreni öncesi seçici kurul üyelerine Kaymakam Ürkmezer tarafından teşekkür plaketi verildi. İşte törende ödül alan eserler ve sahipleri: Haber Kategorisinde, “Eşinin cesedi yerde yatarken” başlıklı haberi ile DHA’dan Engin Ataoğlu’na, Güncel Yazılar Kategorisinde, ‘Gazipaşa Manşet Gazetesi’nde yayınlanan “Dirimizde rezil, ölümüzde…” eseri ile Selçuk Öztürk’e, Röportaj Kategorisinde, ‘Yeni Alanya Gazetesi’nden Gülser Yiğit’e, Sayfa Düzeni Kategorisinde, ‘Gazipaşa Manşet Gazetesi’nden Aysel Yıldız’a, Reklam Tasarım Kategorisinde, Mahmutlar Post Gazetesi’nden Fatma Erdem’e, Fotoğraf Kategorisinde, ‘Kitabelerin Sırrı’ eseri ile İHA’dan Geylani Topaloğlu’na, Gezi İnceleme ve Araştırma Kategorisinde, ‘Kıymayın bu güzelliğe’ haberi ile Yeni Alanya Gazetesi’nden Şerife Çoban’a, İnternet Haber Sitesi Kategorisinde, www.yenialanya.com‘dan Enes Subaşı’na, TV Haberi Kategorisinde, “Alanya’da kâbus geri döndü” eseri ile DİM TV’den Ramazan Özdemir’e, Görüntü Kamera Çalışması Kategorisinde, “29 Ekim Coşkusu” ile ALKÜ’den Servet Ramazan Çolak’a, Montaj Kurgu Kategorisinde, DİGİ Z’den Selçuk Soydan’a, Spikerlik Kategorisinde, Dim Tv’den Ebru Yahşi’ye, Kültürel Programlar Kategorisinde, Dim TV’den Oğuz Korum’a ve ayrıca aynı kategoride Jüri Özel Ödülü Zeki Demir’e,

Sanatsal Programlar Kategorisinde, MEGA TV’den Adil Bedirhan Yücel’e ayrıca aynı kategoride Jüri Özel Ödülü DİGİ Z TV’den Kısmet Çalışkan’a, TV Programları Kategorisinde DİM TV’den Sevda Altınsoy’a ödülleri verildi. Öte yandan gecede Kısmet Çalışkan’ın konukları olan sanatçılara da özel sanat ödülü takdim edildi. Ödül töreninin ardından doğum günü olan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, ALGC Genel Sekreteri Zeliha Oner ve ALGC Yönetim Kurulu Üyesi Vildan Rende için mütevazi bir pasta kesim töreni gerçekleştirildi. Akabinde ise kardeş ülke Azerbaycan'ın sevilen sanatçısı Süreyya Ayvazova sahne aldı.