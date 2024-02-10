Türkiye'de Survivor All Star 2024 yarışmacılarının haftalık kazançları belli oldu. Tv8 ekranlarının sevilen ve büyük izleyici kitlesi tarafından takip edilen programı Survivor All Star 2024, heyecan dolu bölümleriyle ekranlara adeta renk katmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda yaşananlar ise izleyicileri oldukça şaşırtmıştı. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı'nın, yarışmacılara olan tepkisi ve sandalye devirme sahnesi, sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Programın son konseyinde Nagihan'ın Mustafa Kemal için yaptığı ricaya dair sözleri ise dikkat çekmişti. Nagihan, Mustafa Kemal'in maddi sıkıntılar yaşadığını ve 9 aylık bir bebeği olduğunu belirterek Acun Ilıcalı'dan geri dönmesi için talepte bulunmuştu.

Bu olayların ardından yarışmacıların haftalık kazançları da merak konusu oldu. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, yarışmacılar haftalık olarak 60 bin ile 100 bin TL arasında bir ödeme alıyorlardı.