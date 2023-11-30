Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yükseliş grafiğini sürdüren altınla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İslam Memiş, "Gram altın TL fiyatı 1900 TL seviyesi üzerine yerleşme çabası sürdürüyor, direnç noktasında 1920 TL seviyesini takip etmeye devam edeceğim" dedi. Memiş, "1900-2000 TL fiyat aralığında gidip gelen bir gram altın göreceğiz. Ancak ons altın nedenli yıl sonuna kadar tekrar altın gram fiyatı 1900 lira seviyesinin altına sarkacak" İfadelerini kullandı.