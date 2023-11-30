Refah payı eklenmesiyle oranın %45-50'lere çıkması gündemde. Ayrıca hükümetin 2024'te tek zam sinyali vermesinin ardından işçi temsilcisi Türk-İş'in bekar bir çalışanın yaşama maliyeti olan 18.239 lirayı da masaya getirmesi bekleniyor. %40-60 arasında zam yapılacağı konuşulan asgari ücret için 15.963 ila 18.239 lira arasında bir rakam belirlenebilir.
Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? İşte O Rakamlar
Asgari ücret zammı için pazarlık yarın başlıyor. Enflasyon üzerinden yapılan hesaplamaya göre pazarlığın %40 seviyesinden başlayacağı ön görülüyor.
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