2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, hem öğrenciler hem de aileler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu ve nihayet ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından açıklandı.

8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavında, üniversiteye geçiş yapmak isteyen lise mezunu öğrencileri ter döktü.

Sonuçlara ÖSYM'nin sitesinden ulaşılacak

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar aldıkları AYT, TYT ve YDT puanları doğrultusunda tercih edecekleri üniversitelere yerleşme şansı elde edecekler.

Adaylar sonuçlara ‘https://sonuc.osym.gov.tr/' adresinden ulaşabilecek.