Düğün hazırlığında olan gelin ve damat, merdivenden inerken gelinin takılmasıyla yere düştüler. Merdivenin başından kaldırıma kadar düşen evliliği burnunda çift kazayı ufak şekilde atlattılar.
Gelin ve Damadın Talihsiz Anları Kameralarda
Düğün hazırlığında olan gelin ve damat, merdivenden inerken gelinin takılmasıyla yere düştüler.
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Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
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Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
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|Av
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Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
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|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı