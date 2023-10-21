Ünlü Şarkıcı Klibini Alanya’da Çekti Ünlü Şarkıcı Klibini Alanya’da Çekti

Düğün hazırlığında olan gelin ve damat, merdivenden inerken gelinin takılmasıyla yere düştüler. Merdivenin başından kaldırıma kadar düşen evliliği burnunda çift kazayı ufak şekilde atlattılar. 