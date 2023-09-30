Alanya Belediyesin'nin organizasyonunda ve Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in ev sahipliğinde Mahmutlar'da Yaz konserileri kapsamında sahne alan Hakan Altun muhteşem bir konsere imza attı. Yoğun bir katılımın gözlendiği konser sonrası Hakan Altun'un ailesi ve özel hayatı Alanya'da yaşayanlar tarafından Google'da sıkça aranan konuların başında oldu. Ünlü şarkıcının aşk hayatı dışında ailesi de hayranları tarafından merak konusu haline geldi.

Meğerse Hakan Altun'un babası kendisi kadar ünlüymüş. Hakan Altun’un babası eski futbolcu Arap Hasan lakaplı Hasan Altun’dur. Hasan Altun 2017 yılında hayatını kaybetti.