Ülkemizin en önde gelen tiyatro ekiplerinden olan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in destekleri ile ulusal ve uluslararası arenada defalarca ödüle layık görülen Alanya Belediye Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü coşkuyla karşılayarak sahne sanatlarının büyüsünü ve değerini vurgulamak için hazır. Alanya Belediye Tiyatrosu, bu özel günde sahne sanatlarını kutlamak için, ‘perde’ diyecek. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tüm tiyatroseverleri ve sanatseverleri unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşamak ve sahnenin büyüsünü hissetmek için 27 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de Alanya Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak sahnelenecek "Ne Kadar Komik Bir Öykü Bu" adlı oyunu izlemeye davet etti. Başkan Yücel, “27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde tiyatro sanatının değerini ve gücünü bir kez daha hatırlamak ve kutlamak için tiyatroda buluşalım ve sahnenin büyüsünü birlikte yaşayalım” dedi.

Editör: Can KISA