Yapımcılığını Forevent Organizasyon Adına Mariya Stepanova'nın üstlendiği, Sanatı ve dallarını dans dili ile anlatan "Sanat Sensin" İsimli müzikal izleyenleri hayran bıraktı. Konu ile ilgili açıklama yapan Mariya Stepanova: Bunun aslında More Dance ekibi dansçılarının ve Alanyadaki bazı yetenekli çocukların katıldığı bir deneme projesi olduğunu belirtti. Ama ortaya çıkan eserin ve beğeninin tahmin ettiğinden çok daha güzel ve büyük olduğunu söyledi.

Ayrıca gösteriyi izlemeye gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Yusuf Yılmaz'a, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Sayın Engin Alataş'a, Alanya Ticaret Odası Başkanı Sayın Eray Erdem ve Yönetim kurulu üyelerine, Yedi Bilim okulları yönetim kurulu başkanı Sayın Ömer Karatoprak'a ve kurucu ortağı Sayın Ali Kaya'ya, Barbaros Ortaokulu Müdürü Sayın Murat Ergin Gözütok'a, DİM media yeni Alanya gazetesi Genel koordinatörü Meryem Uğur'a, Sanatçıların velilerine ve Alanya halkına bu özel günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.