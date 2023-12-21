Kent genelinde ulaşımı rahatlatmak adına pek çok yatırıma imza atan Alanya Belediyesi, yeni yolları hizmete sunarken aynı zamanda çeşitli nedenlerle deforme olan caddelerde de yenileme çalışmalarına hızla devam ediyor.

BAŞKAN YÜCEL: DEMİRTAŞ YOLU’NU BAŞTAN SONA YENİLİYORUZ

Merkez ve kırsalda ulaşımın kalitesini ve güvenliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Asfalt yenileme çalışmalarımız Demirtaş Merkez Caddesi’nde devam ediyor. Kültür Merkezi ile Sahil Yolu’na kadar çarşı merkezi dahil caddeyi baştan sona yeniliyoruz. Özellikle kent merkezinde eskiyen ve artık ulaşıma cevap vermeyen caddelerimizin büyük çoğunluğunda şu ana kadar yenileme çalışması yaptık. Çeşitli kurumların altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımıza öncelik vererek çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu an başta Demirtaş ve çevre mahallelerinin ana arteri olan Demirtaş Yolu’nda asfalt yenileme çalışmamız sürüyor. En hızlı bir şeklide tamamlayıp hizmete sunacağız. Şimdiden halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.