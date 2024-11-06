Lösemi, kemik iliği ana kök hücrelerinin genetik bir zemin varlığında çeşitli çevresel faktörlerin de etkisiyle kontrolsüz çoğalması ve ölümsüz hale dönüşmesi sonucu oluşur. Çocukluk çağı kanserlerinin en yaygın türünün lösemi olduğunu ve çocuklardaki kanser vakalarının yaklaşık 3'te 1'ini oluşturduğunu paylaşan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Savaş Kansoy, “Lösemi en çok ilk 5 yaşta görülüyor” dedi.

Çocuklarda görülen kanserlerin nedeninin tam olarak bilinmemesiyle birlikte yüzde 2-3 vakada kalıtsal etkenlerin rol aldığının düşünüldüğünü paylaşan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Savaş Kansoy, “Anemi, lökosit değerlerinde farklılık, klinik olarak karaciğer ve dalak büyüklüğü, yaygın lenfadenopatiler, deride ekimoz denilen morarmalar, çift taraflı burun kanaması, ateşli enfeksiyonlar lösemi belirtileri olarak sayılabilir” diye konuştu.

Lösemi tedavisi 2 yıl sürebilir

Löseminin akut lenfoblastik lösemi, akut miyeloblastik lösemi ve kronik miyelositer lösemi olmak üzere üç türünün bulunduğuna değinen Prof. Dr. Savaş Kansoy, “Hastalık; hemogram, periferik yayma, kemik iliği aspirasyonu incelemeleri ile tanı alır. Klinik ve genetik risk faktörlerine göre löseminin risk gruplarının belirlenerek kemoterapi kolları belirlenir ve gerekli ise kök hücre nakli için karar verilir. Tedavi 1-2 yıl kadar sürebilir” dedi.

Tedavi sürecinde çocukların ve ailelerinin psikolojik destek almaları önemli

Bu uzun süreli ve stresli tedavi sürecinde gerek çocukların gerekse de ebeveynlerin her zaman psikolojik destek almalarının ruhsal travmalar açısından önem taşıdığını paylaşan Prof. Dr. Savaş Kansoy, “Lösemili Çocuklar Haftası bu konudaki farkındalığın artması açısından giderek daha çok önem kazanıyor” diye konuştu.