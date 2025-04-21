Hastalığın, özellikle meningokok kaynaklı olan türünün hızla ilerleyerek ölüme yol açabileceğine dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek Leyla Mamçu, “Ateş, ense sertliği ve değişmiş mental durum gibi belirtilerin ilerlemesi ile beraber bilinç düzeyinde değişiklikler ve uykuya meyil varlığında acilen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.” dedi. Menenjitte erken teşhisin hayati olduğunu vurgulayan Mamçu, aşıyla korunmanın önemine de değindi ve aşı karşıtlığının toplumsal bağışıklığı zayıflatarak salgın riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Leyla Mamçu, son zamanlarda özellikle okullarda görülen ve aileleri tedirgin eden menenjit hastalığı hakkında bilgi verdi.

Menenjit bütün yaş gruplarını etkileyebiliyor…

Menenjitin, beyin ve omuriliği saran zarların iltihaplanmasıyla karakterize olan bir hastalık olduğunu hatırlatan Dr. Dilek Leyla Mamçu, “Bütün yaş gruplarında görülebilse de özellikle bebekler, küçük çocuklar, gençler ve yaşlılarda ağır seyreder.” dedi.

Hastalığın bulaş yolları hakkında bilgi veren Mamçu, “Enfekte kişinin burun ya da boğazından direkt temas ya da damlacık yolu ile bulaşır. Öksürme, hapşırma ile bulaşabilir. Sağlıklı kişiler taşıyıcı olabilir.” açıklamasını yaptı.

Tedavide geç kalındığında ölüme bile yol açabiliyor!

Virüsler, bakteriler ve nadiren de mantarların menenjite neden olabildiğini aktaran Dr. Dilek Leyla Mamçu, “Streptococcus pneumoniae (pnömokok), Haemophilus influenza tip B (Hıb) ve Neısseria meningitidis (menengokok) en sık görülen bakteriyel etkenlerdir. Zamanında teşhis edilerek acilen tedavi başlanmazsa hepsi ölümcül olabilir.” dedi.

Ulusal aşı takviminde çocukluk dönemi aşıları yapıldığı için pnömokok ve Hıb görülme sıklığının azaldığını kaydeden Mamçu, “Rutin aşılama yapılmayan menengokok menenjiti ülkemizde ve bazı ülkelerde önemini koruyor. Meningokoklar tedavide geç kalındığında hızla ilerleyerek işlev veya doku bozukluklarına ve hatta ölümlere yol açabilirler.” şeklinde konuştu.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarına benzer belirtilere dikkat edilmeli!

Tüm menenjit etkenlerinin benzer belirtiler gösterdiğini ifade eden Dr. Dilek Leyla Mamçu, “Baş ağrısı, boyunda ve ensede sertlik, ateş, kusma, bilişsel düzeyde değişme, ışığa karşı hassasiyet, iştahsızlık görülür. Bazı vakalarda epileptik nöbetler de görülebilir.” dedi.

Menenjitin ilk saatlerde üst solunum yolu enfeksiyonlarına benzer bulgular gösterip hızla ilerleyerek 24 saatte ölüme neden olabilen ciddi bir hastalık olduğunu vurgulayan Mamçu, şunları söyledi:

“Ateş, ense sertliği ve değişmiş mental durum gibi belirtilerin ilerlemesi ile beraber bilinç düzeyinde değişiklikler ve uykuya meyil varlığında acilen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Son zamanlarda menenjit vakalarında artış görülse de salgın olduğunu gösteren herhangi bir bulgu yoktur. Ancak aileler ve öğretmenler çocuğun okulunda, aile bireylerinde veya temas ettiği kişilerde meningokok hastalığı çıkması durumunda sağlık otoritelerinin önerilerine uymalı, temaslı kişide hastalığın gelişmesini önleyici ilaç veya aşıların uygulanmasını sağlamalıdırlar.”

Aşı karşıtlığı, toplumda enfeksiyon yayılma olasılığını artırıyor!

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın bebek ve çocuklarda uyguladığı aşı takviminde pnömokok aşısının 2’nci ve 4’üncü aylarda iki doz, Hıb aşısının da karma aşı içerisinde 2’nci, 4’üncü ve 6’ncı aylarda üç doz şeklinde uygulandığını hatırlatan Dr. Dilek Leyla Mamçu, “Menengokok aşısının beş alt tipi (serogrup ABCWY) vardır. Bunları birlikte veya ayrı içeren iki farklı aşı ülkemizde mevcuttur ve özel olarak uygulanmaktadır. Bebeklerin 2’nci ayından itibaren toplam iki doz halinde yapılır. Sadece bebeklere değil hac ve umreye gidenlere, askere gidenlere, toplu alanlarda bulunanlara, bağışıklık sistemi zayıf kişilere, HIV taşıyanlara, dalağı alınmış veya işlev görmeyen kişilere de menengokok aşısı yapılmalıdır.” dedi.

Aşı karşıtlığının menenjit gibi hastalıkların yayılmasını nasıl etkilediğine de açıklık getiren Mamçu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Aşı karşıtlığı, bazı bireylerin aşı olmaktan kaçınması nedeniyle toplumsal bağışıklığın zayıflamasına yol açabilir. Özellikle menenjit gibi hastalıklar, bulaşıcı özellikleri nedeniyle hızla yayılabilir. Aşılanma oranları düştüğünde, toplumda enfeksiyonun yayılma olasılığı artar. Sonuç olarak, aşının koruduğu hastalıklara yakalanma riski yükselir ve bu, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler için tehlikeli olabilir.”