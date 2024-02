Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 150 Okula Spor Malzemesi Dağıtım töreni Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa; Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya İlçe Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ile spor malzemesi desteği alan 150 okulun müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

MÜDÜR YILMAZ’DAN BAŞKAN YÜCEL’E TEŞEKKÜR

Programda ilk konuşmaya Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz gerçekleştirdi. Alanya Belediyesi’nin ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in eğitime her zaman büyük destekler verdiğinin altının çizen Müdür Yılmaz, “Kentimize okullar, kreşler, etüt merkezleri ve kütüphaneler kazandıran bir belediye başkanımız var. Kendisinin eğitime verdiği destekler artarak devam ediyor. Her belediye eğitimi ve sporu destekler ama Alanya Belediyesi bundan çok daha fazlasını yapıyor. Kendisine tüm okullarımız ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: EN ÇOK YATIRIMI EĞİTİME YAPIYORUZ

Programda konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Alanya her şeyin en güzeline layık bir şehir. Dünya’nın dört bir tarafından göç alan ve ülkemizin 81 vilayetinden insanların yaşadığı bir yer. Alanya her zaman bir medeniyet şehri olmuştur. Sayın Kaymakamımız ile birlikte bu şehrin değerine değer katmak için her zaman mücadele ediyoruz. Her şeyin eğitimle olduğunu düşünerek en çok yatırımlarımız eğitme yaptık. Okullar, yurtlar, kreşler, kütüphaneler yaptıran bir yerel yönetim olduk. Selçuklu’ya başkentlik yapan şehrimiz spora da başkentlik yapıyor. İlk defa bir Türk şehri Akdeniz Spor başkenti oldu ve Sayın Kaymakamız ile ödülümüzü de aldık. Biz hem sporun hem de sporcunun yanında olmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizin daha rahat spor yapabilmeleri için en çok ihtiyaç duydukları spor malzemelerini onlara hediye etmek ve onlara destek olmak istedik.” dedi.

KAYMAKAM ÜRKMEZER: ALANYA’DA HER TÜRLÜ SPOR ORGANİZASYONU BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ise konuşmasında, “Biz Alanya’ya turizmin başkenti diyoruz. Alanya’ya tarihin başkenti diyoruz. Alanya’ya huzurun başkenti diyoruz. Şimdi de Sporun Başkenti olduk. Sayın Belediye Başkanımızla birlikte gittik ödülümüzü de aldık ve bunu resmileştirdik. Alanya’da her türlü spor organizasyonu başarıyla gerçekleştiriliyor. Tabi ki 12 ay boyunca hem kapalı hem açık alanlarda yapılan organizasyonlar bize bu unvanı kazandırdı. Bugün de bu programda emeği olan herkese teşekkür ediyor, spor malzemelerinin okullarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.