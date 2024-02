Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, seçim çalışmalarına hafta sonunda Alanya’nın doğusunda bulunan kırsal mahallelerde devam etti. Sırasıyla Kocaoğlanlı, Beyreli, Büyükpınar, Hocalar, Özvadi ve Uğrak mahallelerini ziyaret eden Başkan Yücel, her mahallede sevgi gösterileriyle karşılandı. Ziyaretlerinde Başkan Yücel’e AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Anadolu Birliği Partisi Alanya İlçe Başkanı Şükrü Güneri, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abdülhadi Yüksel, meclis üyesi adayları, muhtarlar ve Cumhur İttifakı’nın destekçileri eşlik etti. Vatandaşlardan büyük ilgi gören Başkan Yücel, belediyeciliğin bilgi, birikim ve tecrübe işi olduğunu belirterek bu niteliklerin kendisinde ve ekibinde olduğunu son 10 yılda yaptığı hizmetlerle kanıtladıklarını söyledi.

“İLK GÜNDEN BU YANA VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞTIK”

Gittiği mahallelerde bölge sakinlerine hitap eden Başkan Yücel, “3. dönem için kapınızı çalıyoruz” dedi. Başkan Yücel, “Her dönem gelip size kendimizi ifade ettik. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır dedik. Bize 10 yıllık bir vize verdiniz ve Alanya’ya elimizden geldiğince ekip arkadaşlarımızla birlikte gücümüz, herkesi mutlu edebilmek için mücadele ettik ve var gücümüzle çalıştık. 2014’te Büyükşehir Yasasıyla Alanya'nın sadece Dinek'le Oba arasındaki sınırları 56 kat büyüdü. Doğusundan, batısına, kuzeyinden, güneyine her tarafa ulaşabilmek adına her tarafta hizmet edebilmek adına 10 yıl boyunca çalıştık. Ayırmadan, ayrıştırmadan, yerlisiyle, yabancısıyla köylüsüyle, kentlisiyle bu memlekette yaşayan herkese adil; ihtiyaçları en iyi karşılayacak şekilde hizmet ettik. Allah izin verirse Cumhur İttifakı belediye başkan adayı olarak bugün yine karşınızdayız. Kendimizi ifade etmeye 31 Mart 2024’te sizlerden oy istemeye geldik” dedi.

“DİDİŞEN, SATAŞAN, SİYASETTEN NEMALANAN BİRİ OLMADIM”

Antalya Büyükşehir Belediyesi için de 3 dönem Kepez Belediye Başkanlığı yapan Hakan Tütüncü’nün Cumhuriyet İttifakı Adayı olarak kolları sıvadığını hatırlatan Başkan Yücel, “Antalya'nın tamamına; Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar irade göstererek Cumhur İttifakı Antalya Belediye Başkan Adayı olan Hakan Tütüncü ile kentimize güzel hizmetler kazandıracağız. Ben hiçbir zaman didişen sataşan, siyasetten nemalanan biri de olmadım, böyle bir çabam da olmadı. Ama görüyorsunuz ki son 5 yılda Büyükşehir'in yapamadığı, insanları mutlu edemediği, görev tanımlamasındaki sorumluluklarını gerçekleştiremediği işlerin bedelini Alanya Belediyesi ödüyor. Cumhur İttifakı olarak Antalya'nın Hakan Tütüncü ile birlikte güzel işler çıkartacağını sizlere bir daha söylemek isterim. Bu şehri bizden önceki arkadaşlarımız da, biz de hiçbir zaman kaderine terk etmedik, etmeyeceğiz de” diye konuştu.

“BEN DE SİZİN İÇİNİZDEN SİZLER GİBİ BİRİYİM”

“Allah izin verirse bu şehrin yönetimine bir dönem daha talibiz” diyen Başkan Yücel, “Ben bu köylerde sizin gibi düşünen, sizin gibi yaşayan, aynı kaderi paylaşan yörenin bir çocuğu olarak sizlerin karşısındayım. Bu memlekette Dikmetaş’tan, Tokar’a, sizlerin yaylalarında herkesin acısında tatlısında yanında olmaya çalıştım. Artık yerel yönetimler sadece hizmet etmek değil, vatandaşının da iyi gününde, kötü gününde yanında olmak zorunda. Artık bir belediye başkanı bir şehrin değişimine, gelişimine, vizyonuna, misyonuna her şeyine etki edebilmeli. Artık belediye başkanı eğitimde ne veriyor? Yurtlar, okullar, kreşler, etütler, kütüphaneler mi yaptırıyor? Veya sağlıkta poliklinikler, sağlık ocakları, sağlık hizmetleri, vatandaşın evine kadar gidebiliyor mu? Kültürde, sanatta, sporda insanları nereye taşıyabiliyor? Bize bırakılan ortak değerlere sahip çıkılabiliyor mu? Örf, adetimize, kültürümüze sahip çıkıyor mu? Bizi biz yapan değerlerimizin arkasında durabiliyor mu? Ona bakıyor. Ben bu 10 yıl içerisinde bizi biz yapan değerlerin korunması için mücadele ettim. Bu memleketin ücra köşesine kadar herkese dokunmaya çalıştım. Herkesi ve mutlu etmek için gülen insan sayısını arttırmak için mücadele ettim. Allah razı olsun, hepiniz bizim arkamızda durdunuz. Bugüne kadar hep bizi desteklediniz, sahip çıktınız” ifadelerini kullandı.

“YAPTIKLARIMIZI ANLATMAYA GEREK YOK GÖRÜYORSUNUZ”

“Gittiğim yerlerde ‘Ben sizin köye şu kadar kilometre asfalt yaptım’, ‘Suyunuzu ben getirdim’ demiyorum” diyen Başkan Yücel, “Bugüne kadar yaptıklarımızı zaten vatandaşlarımız biliyorlar. Zaten herkes herkesi biliyor. İhtiyaç neyse bugüne kadar hepsine yardımcı olmaya çalıştım. Herkes kendi evinin önünü benden daha iyi bilir. Derler ya hani ‘Evinin kaşıklığı’ diye. İlk seçildiğimiz zamanlarda belki bölgeyi tam tanımlayamıyorduk ama şu anda da değil bölgenin sınırları memleketin kaşıklığını, her köşe başını, ulaşımdan eğitime, sağlığından sporuna, kültüründen sanatına her türlü bu şehirde bir tecrübeye sahip olduğumuzu, çok iyi bir ekip kurduğumuzu, çok iyi bir şekilde kurumsallaştığımızı, çok iyi bir şekilde yapılandığımızı ve bir dönem daha sizlerden yetki istemeye buraya kadar geldiğimizi ifade etmek isterim” dedi.

MUSA ÖZDEMİR’DEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

3 dönem Tosmur Belediye Başkanlığı yapan Musa Özdemir de Başkan Yücel’e seçim çalışmalarında eşlik etti. Kocaoğlanlı Mahallesi’nde söz alan Özdemir, “Ben Kocaoğlanlı Mahallesi’nin eniştesi olarak biliniyorum. Altının değerini sarraf bilir, belediye başkanının değerini de belediye başkanları bilir. Ben de 15 yıl belediye başkanlığı yapmış birisi olarak Kocaoğlanlı Mahallesine yapmış olduğu hizmetler için başkanımıza teşekkür ediyorum. 15 yıl başkanlık yaptım, ben olsam bu kadar hizmet yapamazdım. O yüzden hepinizden Adem başkana tam destek istiyorum” ifadelerini kullandı. Bir başka vatandaş ise, “Başkanım değil 5 yıl, inşallah ömrün yettiğince Alanya’nın başında sen olursun, Başkan olursun” dedi. Başkan Yücel kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, yeni dönemde de Alanya’ya eşsiz hizmetler kazandıracağının sözünü verdi.

Editör: Can KISA