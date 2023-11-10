Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yoğun mesai arasında toplumun her noktasına ulaşmaya devam ediyor. Başkan Yücel, Alanya Belediyesinin yoğun gündemine rağmen halk ile buluşmaya özen gösteriyor. Son olarak Başkan Yücel, hem öğrencilerle hem muhtarlarla buluştu.

OBA KIZ ÖĞRENCİ YURDU’NDA KALAN ÖĞRENCİLERLE GÖRÜŞTÜ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kırsaldaki kız çocuklarının eğitim hayatına devam edebilmesi için hayata geçirdiği Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilere yönelik özel bir program hazırlayarak onlarla zaman geçirdi. Öğrenciler ile keyifli anlar yaşayan Başkan Yücel, bu anı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımında Yücel, “Kırsaldaki kız çocuklarımız okusun diye hayata geçirdiğimiz Özel Oba Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdumuzda ağırladığımız öğrencilerimizle bir araya geldik. Güvenli, 5 yıldızlı otel konforunda ve uzman kadrosuyla kız çocuklarımızın eğitim ihtiyacını dört dörtlük karşılıyor, onların başarılarıyla gururlanıyoruz. Kızlarımıza eğitim hayatında sonsuz başarılar diliyorum.” diye konuştu.

HİZMET ADINA MUHTARLARLA BULUŞTU

Başkan Yücel’in ikinci durağı ise Doğu Bölgesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmek oldu. Burada muhtarlarla fikir alışverişinde bulunan Başkan Yücel, “Doğu bölgesindeki mahalle muhtarlarımızla bir araya geldik, isteklerini dinledik ve yapılan çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Hep birlikte Alanya’mız için omuz omuza verdiğimiz kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.



