Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 85’inci yıl dönümünde Alanya’da çeşitli programlar düzenlenecek. Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’na saat 09.00’da çelenk sunulacak ve iki dakikalık saygı duruşunu takiben İstiklal Marşı eşliğinde saat 09.05’te bayraklar yarıya indirilecek. Ulu önderi anma töreni Alanya Kültür Merkezi’nde devam edecek. Saat 10.00’da başlayacak olan törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapılacak, öğrencilerin gösterileri sahnelenecek ve Atatürk’ün sevdiği şarkılar söylenecek.