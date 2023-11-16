Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’den Kestelspor’a moral ziyareti. Cumartesi günü gerçekleşecek müsabaka öncesi futbolcular ve teknik heyeti ziyaret eden Başkan Yücel, vatandaşları maça davet etti. Başkan Yücel, “Bu hafta 1984 Muşspor’u ağırlayacak olan Gururumuz Armoni Alanya Kestelspor’umuzun antrenmanını ziyaret ettik; futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldik. 18 Kasım Cumartesi günü, saat 14.00’te Milli Egemenlik Stadyumu’nda mücadele edecek olan takımımıza başarılar diliyor, tüm Alanya halkını zirve mücadelesi veren Alanya Kestelspor’umuza destek olmaya davet ediyorum.” dedi.

