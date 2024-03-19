Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, eğitim yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Eğitim de çığır açan ve ülke çapında örnek gösterilecek projeleri tek tek hayata geçiren Başkan Yücel, Avsallar’da gerçekleştirilen açılışın ardından Konaklı’da ikili eğitime son verecek Konaklı Ortaöğretim Okulu’nun temelini attı. Düzenlenen temel atma programına; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Önceki Dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AK Parti MKYK Üyesi Kuddusi Müftüoğlu, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Antalya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Karabacak, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya İlçe Müftüsü İhsan İlhan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcıları, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri, oda ve dernek başkanları, okul öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

BAŞKAN YÜCEL: 11. OKULUN TEMELİNİ ATIYOR OLMANIN KIVANÇ VE GURURUNU YAŞIYORUZ

Programda konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve çocuklarımız için hizmete kazandıracağımız bir okulun daha temel atma töreninde sizlerle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Önceliğimiz eğitim ve sağlık diyerek 10 yıl önce çıktığımız kutlu yolculukta bugün 11. okulun temelini atıyor olmanın kıvanç ve gururunu yaşıyoruz. 10 yıllık süreçte eğitim camiasının ihtiyaç duyduğu, bizden beklediği tüm hizmetlerde onların yanında olduk. Çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlayabilmek adına okullar, yurtlar, kütüphaneler, etüt merkezleri, kültür merkezleri, kreşler, spor salonları inşa ederek onların hizmetine sunduk.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: EĞİTİME DESTEK VERMEYE VE HER ZAMAN EĞİTİM CAMİASININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Yücel konuşmasını, “Az önce Avsallar Mahallemize kazandırdığımız 14 derslikli Avsallar 100. Yıl Ortaokulu ve Anaokulumuzun açılışını hep birlikte gerçekleştirdik. İnşallah bu okulumuzu da kısa sürede tamamlayarak çocuklarımızı ikili eğitim sorunundan kurtaracağız.

Sayın valimizin önderliğinde devletimizin Cikcilli Mahallemize kazandıracağı okulla ikili eğitim sorununu bir daha geri gelmemek üzere Alanya gündeminden çıkaracağız. Alanya Belediyesi olarak bizler eğitime destek vermeye ve her zaman eğitim camiasının yanında olmaya devam edeceğiz.” diyerek sonlandırdı.

ÇAVUŞOĞLU: BAŞKANIMIZA İŞ YAPMA KONUSUNDA OLDUĞU GİBİ HIZ KONUSUNDA DA GÜVENİYORUZ

Önceki Dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu konuşmasında Başkan Yücel’e teşekkür etti. Çavuşoğlu, “Hayırseverlerimize sadece okullar değil deprem zamanında yaptıkları yardımlar için de teşekkür ediyorum. Deprem bölgesinde Kahramanmaraş Pazarcık ilçesine Hamdullah Emin Paşa Okulu yaptıracağız. Bunun için hayırseverlerimiz eksik kalan miktarı tamamladılar. Alanyalıların her yerde izi olmaya devam ediyor. Bölgemize bir de hastane kazandırıyoruz. Hastane için de gerekli adımları attık ve artık kısa sürede hayata geçireceğiz. Bu okulumuz için bir yıl içinde bitecek denildi. Adem Başkanımız İnşallah Alanyalı hemşerilerimizin desteği ile tekrar Alanya Belediye Başkanı seçilecek ve hizmetlerine devam edecektir. Başkanımıza iş yapma konusunda olduğu gibi hız konusunda da güveniyoruz. Bu okulu bir yılda değil de sonbaharda bitirecektir.” diye konuştu.

VALİ ŞAHİN: ALANYA BELEDİYESİ TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK EĞİTİM YATIRIMLARI YAPIYOR

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise konuşmasında, “Temelini atacağımız bu okulun en kısa sürede tamamlanarak Alanya eğitiminde bir altın anahtar görevi göreceğine inanıyorum. Neden altın anahtar? Çünkü bu okul ile ikili eğitim Alanya’da bitecek. İnşallah 1 yıl hatta 6 ay içerisinde bitecek ve Antalya’da ikili eğitimin bitirildiği bir nokta olarak Alanya parlayacak. Alanya gibi sürekli büyüyen ve arsa değeri çok pahalı olan bir yerde ikili eğitimi bitirmek kolay değil. Bu, belediyemiz ve hayırseverlerimiz sayesinde oluyor. Alanyalılar gerçekten yüce gönüllü insanlar. Umarım bu hayırlı işler devam edecektir. Tabi, özel bir teşekkürü belediye başkanımıza söylememiz lazım. Hayırsever denilince yok öyle değil diyor ama tespihin bir imamesi vardı o tutar tüm tespihi. Bu hizmetler sizin öncülüğünüzde yapılıyor. Alanya Belediyesi Türkiye’ye örnek olacak eğitim yatırımları yapıyor. Bakın sadece sıfırdan okul yapmak değil, okul asfaltları ve tadilatlarına kadar müthiş bir destek var. Alanya’yı düşünen insan, eğitime yatırım yapar ve bu yatırım Alanya’ya tekrar hızla döner. O yüzden Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Nice güzel ve hayırlı eğitim hizmetlerimizin Alanya’mıza kazandırılması dileğiyle bu kıymetli eserinde sizin süratinizle çok hızlı yapılacağına inanıyorum.” dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri hep birlikte alkışlar eşliğinde butona bastılar ve temel atma töreni tamamlandı. Törenin ardından Başkan Yücel, protokol üyelerine yeni yapılacak okulla ilgili detayları aktardı.