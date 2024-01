Yaklaşan yerel seçimler öncesi AK Parti MKYK Üyesi Kuddusi Müftüoğlu, Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, AK Parti Alanya İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve AK Parti Mahalle Başkanları’nın katılımı ile istişare toplantısı gerçekleştirildi.

“ADEM BAŞKANIMIZI YENİDEN SEÇEREK MEMLEKETİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDELİM”

Toplantıda ilk olarak sözü AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mehmet Şarani Tavlı aldı. Tavlı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e tam destek vereceklerinin altını çizerek, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin ülkemizin bekası için yapmış oldukları bir ittifak var. Bu ittifak çok sağlam temeller üzerine kuruldu ve kurulduğu andan itibaren de haklı ve kararlı bir şekilde sürdürüyor. Yerel Seçimlerde Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayımız Sayın Adem Murat Yücel oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde de Hakan Tütüncü Başkanımız aday oldu. Hem Alanya Belediyesi’ni kazanıp hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni kazanıp mahallerimize nasıl hizmet getireceğimizi istişare edeceğiz. Sayın Belediye Başkanımız MHP nasıl kendi partisiyse AK Parti’yi de kendi partisi olarak görüyor. Sizlerle birlikte uyumlu bir şekilde çalışıp seçimlerden alnımızın akıyla çıkacağız. Antalya’mıza büyük bir oy gönderelim Alanya’mızda da Adem Başkanımızı yeniden seçerek memleketimize hizmet etmeye devam edelim.” dedi.

MÜFTÜOĞLU: ADEM BAŞKANIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIM

AK Parti MKYK Üyesi Kuddusi Müftüoğlu mahalle başkanlarına seslenerek, “Önümüzde bir seçim var ve Cumhur İttifakı’mız aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız görüşmelerde hem Alanya’yı hem de Antalya’yı güçlü bir şekilde istediğini bizlere söyledi. Cumhurbaşkanımızın bizden ricası Alanya’da Adem Murat Yücel Başkanımızın çok açık farkla seçimi kazanması. Bunda en büyük rol hem AK Parti’nin hem de MHP’nin bir bütün olarak tüm fertleri ile beraber çalışmasındadır. Sayın Başkanımızın her zaman yanındayız. İlçe Teşkilatımız yanında, MHP Teşkilatı yanında. Çok güçlü bir birliktelik var. 1 Nisan itibariyle yeniden Adem Murat Yücel başkanımızla yolumuza devam edeceğiz inşallah.” diye konuştu.

BAŞKAN YÜCEL: HAMDOLSUN Kİ CUMHUR İTTİFAKI’NIN BELEDİYE BAŞKANI ADAYIYIM

Toplantıda son sözü Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel aldı. Başkan Yücel sözlerine, “Hamdolsun ki; İslam Dünyasının umudu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanı adayıyım, hamdolsun ki; Türk Dünyasının Hamisi Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin belediye başkanı adayıyım, hamdolsun ki Cumhur İttifakı’nın belediye başkanı adayıyım.” diyerek başladı.

BAŞKAN YÜCEL: HAZIRIZ, KARARLIYIZ. CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ

Alanya’ya hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Yücel, “Kültürü ile gelenekleri ile böyle kadim bir şehre hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Genel Başkanımız her zaman için önce milletim ve devletim sonra partim ve ben anlayışını düstur edinmiştir. Bizler de bu anlayış doğrultusunda kentimize doğu batı kuzey güney demeden her noktaya ulaşarak hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu hizmeti yapabilmek için Alanya Belediyesi’ni her geçen gün büyüterek, kurumsallaştık. Büyükşehir Yasası ile tam 56 kat büyüyen, merkezi, beldeleri, köyleri ve yaylaları ile çok geniş bir alanda hizmet etmeye, vatandaşlarımızın daha rahat ve daha konforlu bir yaşam sürmeleri ile gece gündüz demeden çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. 10 yıllık Kestel Belediye Başkanlığım sürecinin ardından 2014 ve 2019 seçimlerinde halkımızın büyük bir teveccühü ile bu görev bana verildi. Ben de ekibimle birlikte bu görevi en iyi şekilde yaptığıma inanıyorum. Mart ayında gerçekleştireceğimiz yerel seçimlerde siz mahalle başkanlarımızın da desteği ile bir zafer daha alacağımıza yürekten inanıyorum. Hepinize destekleri için teşekkür ediyorum. Biz hazırız, kararlıyız. Canla başla çalışacağız” dedi.

Konuşmaların ardından mahalle başkanları söz alarak hem mahallelerin taleplerini aktardılar hem de Başkan Yücel’e olan desteklerini dile getirdiler.